Las hermosas imágenes de la Patrulla Águila sobrevolando Sevilla

No tenemos Feria pero en Sevilla no falta el “espíritu feriante” y este miercoles, que debía haber sido el día grande de nuestra fiesta de primavera, los vuelos rasantes de los siete cazas de la Patrulla Aguila del Ejercito del Aire, contribuyeron a que no decaiga.

Hubo gran espectación que no fué defraudada por las acrobacias de los siete cazas C101 que componen esta patrulla, que iba dejando a su paso la estela de humo con los colores de la bandera de España. Fué al comienzo de la tarde y las azoteas, balcones y ventanas estaban llenas de gente esperando con sus cámaras listas para inmortalizar el momento, y que lograron captar imágenes muy hermosas.

Emotivo sobrevuelo de la Patrulla Águila con la bandera de España en los cielos de Sevilla @Ayto_Sevilla@TabladaAviacion@EjercitoAirepic.twitter.com/Qhlhs5zdKv — Patrulla Águila (@patrullaguila) April 21, 2021





En principio estaba previsto que las aeronaves hicieran dos vuelos pero finalmente hicieron tres pasadas sobre la ciudad que pudieron ser vistas practicante desde toda Sevilla aunque los recorridos se hicieron desde la esclusa hasta el Puente del Alamillo y desde la dársena hasta el Ayuntamiento de Sevilla, recorriendo la Avenida de la Constitución y el casco histórico.

Esta exhibición aérea ha sido una de las actividades alternativas que el Acuartelamiento Aéreo de Tablada ha promovido junto con el consistorio sevillano, de manos del Ejército del Aire, para animar este segundo año sin Feria de Abril, y ha dejado imágenes magnificas para el recuerdo.

Qué maravilla la Patrulla Águila sobrevolando Sevilla!!! pic.twitter.com/gHYFUykGe9 — inmaculada jimenez (@inmajimsev) April 21, 2021









La patrulla Águila sobre vuela la ciudad de Sevilla. Una estampa que quedará para la historia.

???? @CorcheroArcospic.twitter.com/vxxXBj7DhB — Joaquin Corchero (@CorcheroArcos) April 21, 2021





Esas imágenes, cientos de fotografiaras y de vídeos desde innumerables ángulos de toda la ciudad, han sido enviadas por los sevillanos etiquetando a Tablada a través de los canales de Facebook Tablada Centenaria Aviación, Instagram @tabladacentenariaaviacion y Twitter @TabladaAviacion, o bien enviando las fotos o videos al correo electrónico centenariotablada@gmail.com.

