Una intervención por violencia de género destapa una plantación de marihuana en Alcalá de Guadaíra

Declaraciones de Rocío Díez sobre la intervención que permitió descubrir una plantación de marihuana en Alcalá de Guadaíra

La Policía Nacional ha desmantelado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) una plantación de marihuana tipo indoor con 240 plantas en avanzado estado de crecimiento, valoradas en más de 60.000 euros. El hallazgo se produjo de manera fortuita durante una intervención por un grave episodio de violencia de género, lo que permitió descubrir un cultivo perfectamente acondicionado para maximizar la producción.

Plantación de marihuana tipo indoor intervenida por la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra

Según ha explicado la portavoz de la Policía Nacional, Rocío Díez, los hechos comenzaron cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de la agresión. Una patrulla se desplazó de inmediato al domicilio para proteger la integridad de la víctima y activar el protocolo correspondiente.

Mientras los agentes realizaban las primeras diligencias y asistían a la mujer, detectaron un fuerte y característico olor a marihuana que emanaba de una de las zonas de la vivienda. La inspección posterior permitió descubrir una sofisticada plantación interior, equipada con un sistema de ventilación de gran capacidad, potentes extractores y filtros para disimular el olor, focos de alta intensidad, transformadores y aparatos de aire acondicionado que funcionaban de forma ininterrumpida para garantizar las condiciones óptimas de temperatura y humedad.

El cultivo estaba concentrado en una única estancia, diseñada para pasar desapercibida desde el exterior. Además de las plantas, los agentes intervinieron todo el material necesario para el cultivo y procesamiento de la droga, y comprobaron la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica, una práctica que no solo supone un fraude, sino que también conlleva un riesgo elevado de incendio por sobrecarga de la instalación.

La investigación determinó que las 240 plantas incautadas se encontraban en una fase avanzada de crecimiento, lo que podría haber supuesto una producción de marihuana con un valor de mercado superior a los 60.000 euros una vez procesada.

Como resultado de la intervención, fueron detenidas dos personas: un hombre, como presunto autor de un delito de violencia de género, y una mujer, ambos acusados también de un delito contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos.

Fuentes policiales han recordado que este tipo de cultivos indoor se han convertido en una modalidad frecuente en el narcotráfico local, ya que permiten producir droga durante todo el año y minimizar el riesgo de ser detectados. Sin embargo, el alto consumo eléctrico y el olor característico suelen delatar su existencia, como en este caso.

Por su parte, la víctima recibió la asistencia y protección necesarias, quedando su caso en manos de las unidades especializadas en violencia de género de la Policía Nacional.