Interceptado en la A-66 un conductor en sentido contrario que dio positivo en cocaína y THC

La Guardia Civil detuvo a un varón que circulaba en sentido contrario por la autovía A-66, poniendo en riesgo a otros usuarios. El conductor, que dio positivo en cocaína y THC, está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial

.
José Ramón Lisarte, portavoz de la Guardia Civil, sobre la interceptación de un conductor en sentido contrario en la A-66.

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil de Tráfico de Sevilla ha interceptado a un conductor que circulaba en sentido contrario por la autovía A-66, generando una situación de grave riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Según ha explicado José Ramón Lisarte, portavoz de la Guardia Civil, el vehículo accedió a la autovía por los carriles de sentido Sevilla, pero conduciendo en dirección Mérida. La situación se produjo cuando los agentes del Destacamento de Tráfico de San Juan de Aznalfarache, que se dirigían a atender otra incidencia, se encontraron de frente con el turismo.

.

La Guardia Civil intercepta al vehículo que circulaba en sentido contrario por la A-66

Siguiendo el protocolo para este tipo de casos, los guardias civiles activaron señales acústicas y luminosas desde el vehículo oficial, logrando alcanzar al infractor y obligarle a detenerse, evitando así un posible siniestro de consecuencias graves.

Una vez identificado, se comprobó que el conductor —un varón sexagenario— presentaba síntomas evidentes de consumo de drogas. Las pruebas de alcoholemia resultaron negativas, pero el test de detección de sustancias arrojó un resultado positivo en cocaína y THC.

La intervención concluyó con la investigación del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, con las diligencias remitidas a la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que circular en sentido contrario es una de las conductas más peligrosas en carretera y que el consumo de drogas o alcohol multiplica exponencialmente el riesgo de accidente.

