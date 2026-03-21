Eva Díaz desvela en su biografía de Sevilla donde estaba el antiguo Lago Ligustino: un mar que ya no existe

La escritora y periodista Eva Díaz ha presentado en el programa 'Herrera en COPE Más Sevilla' su nuevo libro, 'Sevilla, biografía de la ciudad dorada'. La obra que propone un viaje por la memoria de la ciudad, tratándola como un ente vivo con alma y personalidad propia, alejada de los tópicos habituales.

Una biografía para una ciudad-personaje

Eva Díaz ha explicado que escribir el libro fue "un reto y un desafío" debido a que Sevilla "ha sido muy contada". Sin embargo, el enfoque cambió al aplicarle un género literario como la biografía, habitualmente destinado a las personas. "Aplicarle un género literario, como la biografía, que está destinado a las personas, no fue fácil, porque en realidad la ciudad es un escenario", ha señalado la autora.

Es una ciudad que actúa, que tiene una personalidad, que tiene alma"

Díaz ha afirmado que finalmente fue sencillo escribir la historia en clave biográfica porque "es una ciudad que actúa, que tiene una personalidad, que tiene alma". Según la escritora, este enfoque le ha permitido narrar la historia de una forma "absolutamente personal", ya que la ciudad "se ha comportado de distintas maneras" a lo largo del tiempo, desde el antiguo Lago Ligustino hasta la actualidad, marcada por transformaciones y la "influencia del turismo".

Más allá de los tópicos y clichés

Uno de los principales objetivos de la autora ha sido despojar a la ciudad de sus tópicos. Como sevillana, Díaz sentía que la ciudad, aunque famosa, "ha sido muy maltratada" al ser reducida a etiquetas y clichés. "Siempre me ha dado la sensación de que es una ciudad que ha sido muy archicontada, pero muchas veces mal, o de una forma superficial", ha comentado.

Nunca se cuenta del todo bien la ciudad"

El principal reto, según sus palabras, ha sido "contar la ciudad desde una visión creo que auténtica, de ciudad vivida". Por ello, la obra no es una simple exaltación. "Nunca se cuenta del todo bien la ciudad", ha lamentado Díaz, explicando que su libro muestra "las luces y con las sombras", sin ser una "agiografía", sino un relato equilibrado que incluye también los aspectos más oscuros junto a los luminosos.

Lago Ligustino de Sevilla

El eco del mar en una ciudad interior

Al ser preguntada por la Sevilla que más le ha fascinado descubrir, Eva Díaz ha destacado la parte antigua. La escritora ha explicado el origen del Lago Ligustino, recordando que donde hoy está la ciudad "una vez estuvo aquí" el mar. "Aquí huele a mar", ha afirmado, aludiendo a ese pasado que pervive en el "soplo de marea" que a veces llega del río o en los fósiles que se encuentran.

Díaz ha confesado que la investigación sobre las épocas más remotas, como la fenicia y tartésica, fue lo que más le ha fascinado, ya que le ha permitido hacer una "arqueología de la memoria" de lugares desaparecidos que siguen presentes. Este viaje a través de los siglos confirma que Sevilla es una fuente inagotable de leyendas, historia y personajes memorables, una ciudad dorada cuya biografía merecía ser contada con una nueva voz.