Dimite el alcalde de la localidad sevillana de El Ronquillo sólo cinco semanas después de tomar posesión

El alcalde de socialista de la localidad sevillana de El Ronquillo, José Antonio López , ha presentado su dimisión cinco semanas después de haber sido elegido al no haber podido llegar a ningún acuerdo con la oposición (Con Andalucía y PP) para gobernar el consistorio.



En el escrito de renuncia, entregado este lunes en el registro de entrada, López, alcalde de un municipio de unos 1.300 habitantes, ha criticado "la situación de bloqueo que se encuentra el Ayuntamiento como consecuencia del resultado electoral del pasado 28 de mayo, donde ninguna fuerza política alcanzó mayoría para gobernar".



El PSOE cuenta con 4 de los 9 concejales, Con Andalucía tiene 3 y dos 2 el PP y, según este edil, "durante estos meses se ha intentado llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas sin que hasta la fecha haya fructificado ninguna".



"Este ayuntamiento no puede estar más tiempo en esta situación", según el dimitido, que ha denunciado la "connivencia entre PP e IU para no dejarnos gobernar, llegando incluso a negar que el Ayuntamiento tuviera representación en determinados organismos como mancomunidades, consorcios, GDR y consejo escolares, quedándose sin voz ni voto en esos organismos".



Para desbloquear esta situación, ha presentado su dimisión y deja paso "a otro alcalde que aglutine la mayoría del pleno para que pueda gobernar" y lo ha hecho en este momento "para poder terminar de organizar la feria y hacer efectiva en plazo el pago de las nóminas del mes de julio de los trabajadores", ha explicado.



La dimisión se hará efectiva en el próximo pleno municipal, que todavía no tiene fecha fijada para su celebración