Detenido en Castilleja de la Cuesta por agredir a un policía tras la retirada de su ciclomotor

Agente de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta traslada al detenido a dependencias policiales

Un joven vecino de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha sido detenido por la Policía Local acusado de atentado a la autoridad y delito contra el orden público, después de agredir a un agente cuando acudió a la jefatura para reclamar su ciclomotor, que había sido retirado de la vía pública por una grúa municipal.

Según fuentes policiales, los agentes habían recibido varios avisos alertando sobre la circulación temeraria de un ciclomotor por distintas calles del municipio. Tras localizarlo, el conductor emprendió la huida, pero el vehículo fue finalmente interceptado. En la inspección, se comprobó que carecía de ITV y seguro obligatorio, además de presentar otras infracciones por desobediencia a la autoridad.

Una vez depositado el vehículo, el joven se presentó en dependencias policiales y, con un tono agresivo y desafiante, exigió su devolución. En ese momento, llegó a agredir a uno de los agentes, por lo que fue reducido y detenido.

Durante el registro, los policías hallaron entre sus pertenencias una importante cantidad de hachís. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.