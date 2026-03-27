Destrozan varios paneles de separación en la salida de la Carrera Oficial de Sevilla en la Plaza Virgen de los Reyes
Los paneles están ubicados ahí para evitar que las personas se paren a ver las cofradías y taponen una zona que es vía de evacuación necesaria
Sevilla - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Así han amanecido las pantallas de la Plaza de la Virgen de los Reyes, una de las zonas acotadas con sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Sevilla. Varios de los paneles de madera separadores han aparecido vandalizados, rotos o resquebrajados a dos días del Domingo de Ramos.
En los últimos días, algunos ciudadanos han lanzado mensajes en redes sociales criticando esa separación, como ha ocurrido en años anteriores, por considerar que estaban puestas ahí para que solo los abonados pudieran ver las hermandades.
Cuestión que desde el Consejo de Hermandades siempre han explicado aludiendo a que el motivo de ubicar estos paneles ha sido evitar el taponamiento de esa zona que es una vía de evacuación necesaria.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MÁS SEVILLA
COPE SEVILLA
"De los tres vicepresidentes, ninguno tiene carnet del PSOE. El sanchismo es solo Sánchez"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h