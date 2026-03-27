Destrozan varios paneles de separación en la salida de la Carrera Oficial de Sevilla en la Plaza Virgen de los Reyes

Destrozan varios paneles de separación en la Carrera Oficial en la Plaza Virgen de los Reyes

Así han amanecido las pantallas de la Plaza de la Virgen de los Reyes, una de las zonas acotadas con sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Sevilla. Varios de los paneles de madera separadores han aparecido vandalizados, rotos o resquebrajados a dos días del Domingo de Ramos.

COPE SEVILLA Destrozan varios paneles de separación de la Carrera Oficial de Sevilla en la Plaza Virgen de los Reyes

En los últimos días, algunos ciudadanos han lanzado mensajes en redes sociales criticando esa separación, como ha ocurrido en años anteriores, por considerar que estaban puestas ahí para que solo los abonados pudieran ver las hermandades.

COPE SEVILLA Destrozan varios paneles de separación de la Carrera Oficial en la Plaza Virgen de los Reyes

Cuestión que desde el Consejo de Hermandades siempre han explicado aludiendo a que el motivo de ubicar estos paneles ha sido evitar el taponamiento de esa zona que es una vía de evacuación necesaria.