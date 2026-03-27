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Destrozan varios paneles de separación en la salida de la Carrera Oficial de Sevilla en la Plaza Virgen de los Reyes

Los paneles están ubicados ahí para evitar que las personas se paren a ver las cofradías y taponen una zona que es vía de evacuación necesaria

Destrozan varios paneles de separación en la Carrera Oficial en la Plaza Virgen de los Reyes

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Destrozan varios paneles de separación en la Carrera Oficial en la Plaza Virgen de los Reyes

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Así han amanecido las pantallas de la Plaza de la Virgen de los Reyes, una de las zonas acotadas con sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Sevilla. Varios de los paneles de madera separadores han aparecido vandalizados, rotos o resquebrajados a dos días del Domingo de Ramos.

Destrozan varios paneles de separación de la Carrera Oficial de Sevilla en la Plaza Virgen de los Reyes

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En los últimos días, algunos ciudadanos han lanzado mensajes en redes sociales criticando esa separación, como ha ocurrido en años anteriores, por considerar que estaban puestas ahí para que solo los abonados pudieran ver las hermandades

Destrozan varios paneles de separación de la Carrera Oficial en la Plaza Virgen de los Reyes

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Cuestión que desde el Consejo de Hermandades siempre han explicado aludiendo a que el motivo de ubicar estos paneles ha sido evitar el taponamiento de esa zona que es una vía de evacuación necesaria.

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