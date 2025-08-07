Desarticulada una red internacional que enviaba marihuana a Irlanda desde Sevilla oculta en sacos de pienso

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de marihuana entre España e Irlanda, en una operación que ha contado con la colaboración de la NCA británica y la Garda Síochána irlandesa. La red utilizaba un sofisticado sistema de camuflaje: ocultaban los cogollos de marihuana en sacos de pienso animal que eran enviados como mercancía a través de empresas de transporte internacional.

La operación, denominada "Operación Epicúreo", se ha saldado con 14 personas detenidas, de las cuales 13 han sido arrestadas en territorio español (en Sevilla, Málaga y Madrid) y una más en el condado irlandés de Louth.

En total, los agentes han llevado a cabo 12 registros domiciliarios, distribuidos entre las provincias de Málaga (10), Madrid (1) y Sevilla (1). Durante estas intervenciones, se incautaron 630 plantas de marihuana, así como diversas cantidades de dinero en efectivo: 95.920 euros, 2.930 libras esterlinas y 1.922 dólares americanos.

También se intervino una pistola semiautomática, junto a tres armas detonadoras, además de 11 vehículos de alta gama y seis relojes de lujo cuyo valor conjunto supera los 200.000 euros. Asimismo, los agentes confiscaron numerosos dispositivos electrónicos y otros efectos directamente relacionados con la actividad delictiva.

De forma paralela, se procedió al bloqueo de bienes muebles, inmuebles y activos financieros, cuyo valor estimado asciende a más de dos millones de euros, como parte del operativo para desmantelar por completo la estructura económica de la organización.

La investigación comenzó en enero de 2025, cuando los agentes detectaron la existencia de un entramado criminal integrado por ciudadanos británicos, irlandeses y españoles, que operaban desde distintas provincias españolas. Según las investigaciones, la red llevaba funcionando al menos desde 2019, con una actividad mensual sostenida que habría permitido el tráfico de más de tres toneladas de marihuana en seis años.

Durante los meses de vigilancia, ya se habían producido varias incautaciones previas, tanto en España como en Irlanda, que permitieron decomisar 300 kilos de marihuana.

Los investigadores destacan la sofisticación del sistema logístico empleado por la organización, que manipulaba y acondicionaba los envíos en territorio nacional antes de exportarlos como si fueran mercancía legal. Esta red no solo contaba con una estructura sólida en el tráfico de estupefacientes, sino también con una infraestructura económica paralela para blanquear el dinero obtenido, como evidencian los bienes intervenidos y bloqueados.

La operación ha supuesto un duro golpe al narcotráfico internacional, y la Policía Nacional ha compartido imágenes del operativo en su web oficial para los medios de comunicación que deseen ampliar información visual.