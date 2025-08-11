Desalojadas 80 personas de un camping por el incendio declarado en San Nicolás del Puerto

La Guardia Civil ha desalojado a unas 80 personas que se encontraban en un campin al norte de la provincia de Sevilla ante el avance de las llamas del incendio forestal que afecta a la zona desde la tarde de este lunes.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que el incendio, inicialmente ubicado en San Nicolás del Puerto y ahora en Alanís, ha movilizado, además de a efectivos del Infoca, a Guardia Civil, Bomberos de la Diputación, Policía Autonómica y Local y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Nada más iniciarse las llamas, a las 17.05 horas, la Guardia Civil informó de que en la zona hay dos cámpines y en uno de ellos se centró la vigilancia para terminar desalojando a unas 80 personas de forma preventiva.

Se ha pedido también que se salga de zonas como las Cascadas del Huéznar y El Martinete, parajes naturales que son zonas de descanso habitual entre los vecinos de los pueblos del entorno.

Las llamas se encuentran más cerca de las viviendas de San Nicolás del Puerto que de Alanís, por lo que el primer ayuntamiento ha pedido a los vecinos de la localidad que refresquen las zonas cercanas a sus casas, además de vigilar la evolución del incendio.

En sus redes sociales oficiales, el Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos de este municipio de 600 habitantes "recoger toldos y refrescar zonas debido a la caída de pavesas -restos de cenizas del incendio-", además de pedir que la población esté atenta "a las indicaciones de los órganos pertinentes en relación al incendio".

Además, han recomendado no utilizar la carretera de la estación de Cazalla de la Sierra, excepto a los propietarios de fincas de sus campos.

Por parte del Infoca trabajan cuatro medios aéreos entre un helicóptero semipesado, uno ligero y dos aviones de carga en tierra, y por tierra se encuentran seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro autobombas.