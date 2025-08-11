Actividado el plan de emergencia por un nuevo incendio en Tarifa

El plan Infoca de lucha contra incendios ha activado esta tarde la fase de emergencia, situación operativa 1, ante el fuego que se ha declarado este lunes en la sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), según ha informado en sus redes sociales el consejero andaluz Antonio Sanz.

El fuerte viento de levante, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, que se espera que continúe en las próximas horas, complica las labores de extinción del incendio, localizado en la sierra frente a la playa de Bolonia, según fuentes de Infoca, que han indicado que está alejado de poblaciones.

El incendio, ha precisado el Consorcio Provincial de Bomberos, está ubicado en una zona de monte cercana a la conocida como Cueva del Moro, a la altura, pero alejado, de la urbanización de Atlanterra.

Dos medios aéreos anfibios ligeros, dos helicópteros, dos coche autobombas y seis grupos de bomberos forestales están trabajando en el lugar y son algunos de los medios que el Infoca ha desplegado para luchar contra este fuego.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz también ha movilizado a efectivos de los parques de bomberos de Tarifa y Algeciras, que están interviniendo con una autobomba rural pesada y un vehículo nodriza.