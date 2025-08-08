Cuatro detenidos por el asalto a la Ciudad Deportiva del Sevilla FC tras un partido contra el Celta

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en el asalto a la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros del Sevilla FC, ocurrido la noche del 10 de mayo. Los incidentes se produjeron tras la derrota del primer equipo ante el Celta de Vigo, en un encuentro que agravó el malestar de parte de la afición por la situación deportiva del club.

A la llegada del autobús oficial a las instalaciones de la carretera de Utrera, un grupo numeroso de aficionados esperaba para mostrar su descontento. Según ha detallado Rocío Díez, portavoz de la Policía Nacional, la concentración comenzó con gritos y gestos de protesta, pero la tensión fue en aumento hasta que varios de los presentes forzaron la puerta de entrada. En ese momento, un grupo reducido consiguió acceder al interior y, en medio del tumulto, se produjeron importantes daños materiales en la infraestructura.

El Sevilla FC y LaLiga denunciaron los hechos de inmediato, lo que motivó la apertura de la Operación Caliche, liderada por la Brigada Provincial de Información. La investigación no ha sido sencilla: los autores emplearon prendas de ropa y capuchas para ocultar su identidad, dificultando su reconocimiento en las imágenes disponibles.

Pese a estas precauciones, el trabajo minucioso de los agentes —que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y la revisión de grabaciones de teléfonos móviles— permitió identificar y localizar a los presuntos responsables. En esta primera fase se ha procedido a la detención de cuatro personas, que ya han pasado a disposición judicial.

La Policía Nacional recalca que la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones en los próximos días, con el objetivo de esclarecer la participación de todos los implicados en unos hechos que han generado una gran repercusión mediática y social.

El asalto supuso un grave perjuicio económico para el club, tanto por los desperfectos materiales como por la imagen proyectada al exterior. Además, se recuerda que este tipo de conductas pueden acarrear sanciones administrativas por la Ley del Deporte y penas de prisión por delitos de desórdenes públicos y daños.