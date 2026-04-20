Coanda reconocida como TOP PARTNER IBERIA en soluciones audiovisuales por MAXHUB

Coanda ha sido galardonada como TOP PARTNER IBERIA por MAXHUB, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria consolidada y su posicionamiento dentro del ámbito de las soluciones audiovisuales profesionales.

Desde 2023, nuestra organización ha apostado de forma decidida poraperturar nuevas líneas complementarias de negocio, generando valor añadido en nuestros socios tecnológicos, proponiendo soluciones de última generación de la mano de los principales fabricantes del mercado, como es el caso de MAXHUB.

MAXHUB es líder mundial en soluciones de colaboración y comunicación unificada, especializada soluciones integrales para escenarios completos.

Desde pantallas interactivas inteligentes, productos de UC de alta calidad, señalización digital LED, soportes móviles para un trabajo flexible, orientando su catálogo a todos los sectores de negocio, y centrándose en el desarrollo de soluciones de colaboración que permiten comunicaciones inmersivas.

Este galardón supone un reconocimiento a la trayectoria demostrada, así como al desarrollo interno que ha supuesto que Coanda sea hoy día el principal distribuidor nacional para MAXHUB, cumpliendo con un objetivo ambicioso durante 2025 en cuanto implantaciones de grandes proyectos.