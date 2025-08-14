Cerrado un carril de la A-49 en Huévar del Aljarafe por una colisión múltiple

Estado de los carroles de la A-49 entre Huelva y Sevilla durante los fines de semana, con un carril menos en dirección a Huelva

El carril derecho de la A-49, a la altura de Huévar del Aljarafe (Sevilla) y en sentido Huelva, ha permanecido cerrado durante varias horas este jueves debido a una colisión múltiple en la que se han visto implicados varios vehículos.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió a las 06:25 horas, alertando de un siniestro en el punto kilométrico 23 de la autovía. Los alertantes informaron de la presencia de varios coches implicados e incluso de la posible existencia de heridos, extremo que no ha podido ser confirmado por el 112 al no disponer de constancia oficial por parte de los servicios sanitarios desplazados.

En los primeros momentos tras el accidente, la Guardia Civil de Tráfico procedió a cortar por completo la A-49 en el tramo afectado, habilitando un desvío provisional por la salida 23 para facilitar la circulación. Pasadas dos horas, se reabrió la carretera, aunque el carril derecho permaneció cerrado mientras se realizaban las labores de retirada de vehículos y limpieza de la vía.

Las causas del accidente están siendo investigadas, y no se descarta que las condiciones de visibilidad y el tráfico intenso a esa hora hayan podido influir en la colisión.