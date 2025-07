El ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra aprueba una comisión de investigación por el accidente mortal en la Casa Ibarra

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha aprobado este lunes 22 de julio, en sesión extraordinaria y urgente, la creación de una comisión especial de investigación para analizar en profundidad el accidente laboral ocurrido en la Casa Ibarra, durante unas obras de consolidación estructural. En el siniestro fallecieron dos trabajadores y un tercero, de solo 21 años, resultó herido. La propuesta salió adelante por unanimidad de todos los grupos municipales, y la comisión se constituirá el próximo viernes 25 de julio a las 10:00 horas.

Durante la sesión plenaria, los representantes de los distintos partidos coincidieron en la necesidad de actuar con transparencia y con el máximo respeto hacia las víctimas y sus familias. La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, abrió el pleno recordando a los trabajadores fallecidos y agradeciendo la labor de los servicios de emergencia que intervinieron aquel día, así como la implicación de la corporación municipal.

La comisión de investigación sobre el accidente en la Casa Ibarra estará formada por 11 miembros, con representación proporcional de los distintos grupos y voto ponderado. Su duración queda abierta y finalizará cuando se consideren cumplidos los objetivos de análisis y esclarecimiento. A petición de los portavoces, se acordó que los grupos podrán proponer comparecientes y solicitar documentación tanto antes como después de su constitución, con el objetivo de garantizar un proceso abierto y riguroso.

Durante el debate, el equipo de gobierno detalló los pasos previos a la ejecución de las obras. Explicó que el edificio, propiedad municipal desde 2006, fue objeto de una intervención planificada desde 2022, cuando se consignó una partida para redactar el proyecto técnico y se comenzaron a buscar fondos europeos. El proyecto fue redactado por la empresa IDG7 Arquitectos, que además asumió la dirección facultativa de la obra y la coordinación de seguridad. Las obras, adjudicadas a Jocón Infraestructuras S.L., se iniciaron en enero de 2025 y hasta la fecha del accidente se habían emitido cinco certificaciones que, según los informes técnicos, acreditaban el cumplimiento del plan de seguridad y salud.

Sin embargo, los portavoces de la oposición insistieron en que algo falló. Desde Vox y el Partido Popular hasta Andalucía por Sí, todos los grupos subrayaron que no basta con que los documentos estuvieran en regla: el resultado, con dos vidas perdidas, obliga a revisar todo lo ocurrido. También denunciaron el abandono prolongado que sufrió la Casa Ibarra durante casi 20 años desde su adquisición por el Ayuntamiento, un periodo marcado por el deterioro, robos y hasta incendios.

Varios representantes coincidieron en que esta comisión no tiene por objeto judicializar la tragedia, sino ejercer un control político desde el respeto institucional y la responsabilidad pública. El portavoz del PP recordó que en 2013 ya existían advertencias sobre el estado del edificio, y denunció que no se iniciara el expediente de reparación hasta 2022. Otros concejales mostraron su preocupación por la falta de reacción municipal en décadas anteriores y apelaron a que se tomen medidas preventivas para que hechos como este no se repitan.

La comisión especial analizará tres expedientes administrativos clave y podrá solicitar nuevos informes, comparecencias y datos técnicos. El Ayuntamiento ha asegurado que facilitará toda la documentación necesaria. Desde el gobierno local reiteraron su voluntad de colaboración y recordaron que, paralelamente, existe una investigación judicial en curso.