Así se han organizado los aficionados béticos para su primer partido de Liga en el estadio de la Cartuja: "Estamos preparados, llevamos tres meses buscando..."

La mudanza temporal del Real Betis Balompié al Estadio de la Cartuja, debido a las obras de remodelación del Benito Villamarín, ha supuesto un importante reto logístico para el club, pero también para la afición. Los seguidores verdiblancos, conocidos por su pasión, se han volcado en la planificación para que el cambio de campo no suponga una merma en el apoyo a su equipo.

Una peña que se lo toma muy en serio: "Nos hemos tenido que organizar"

La historia de Juan Fran es un claro ejemplo de la dedicación de la afición. Como tesorero de una peña bética con 300 socios, la Peña Bética Tajo 13, ha confesado a COPE Sevilla que llevan meses "trabajando", meses de búsqueda de una nueva "sede" provisional para los días de partido. "Hemos pasado tres meses buscando un lugar donde reunirnos antes del partido, que fuera lo suficientemente grande y estuviera bien comunicado, para poder vivir la previa que para nosotros empieza cuatro o cinco horas antes del partido", comenta Juan Fran.

La peña, con socios procedentes de la capital, pero también de pueblos cercanos y hasta de Jaén, tiene unas necesidades especiales. "Tenemos gente que viene en coche, otros en transporte público... Por eso, necesitábamos una zona donde todos pudieran llegar sin problemas", explica.

Se lo toman tan en serio que han realizado incluso varias "simulaciones" y pruebas de campo. "Hemos venido varios días, para saber cuánto se tarda desde el punto de encuentro hasta el Estadio, desde los aparcamientos".

Como nos ha contado Juan Fran, "todo es nuevo, nos sentimos raros, no estamos en nuestra casa, estamos de prestado y no sabemos cómo llegar, cómo aparcar, por dónde ir".

Finalmente, la peña ha logrado encontrar un lugar que se ajusta a sus necesidades, un kiosko amplio en el Parque del Alamillo, "El Naranjal", donde se han dado cita los aficionados, después de buscar y confirmar que está abierto.

Ha sido sin duda un trabajo de equipo. Todos los socios han aportado ideas durante estos meses y se han involucrado para que esta transición sea lo más fluida posible. Se demuestra que el Betis es más que fútbol.

plan de movilidad y limpieza reforzado del ayuntamiento para los días de partido

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y el Real Betis han diseñado un plan especial para garantizar el flujo de aficionados y evitar el colapso en los accesos. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con estas medidas. "Recomendamos a todos los asistentes que hagan uso del transporte público y sigan las indicaciones de los servicios de movilidad y las recomendaciones del propio club", ha señalado el regidor.

El plan incluye un refuerzo de las líneas de autobús urbanas (TUSSAM) y un servicio especial de lanzaderas desde puntos clave de la ciudad. Además, se han habilitado zonas de aparcamiento disuasorio en los alrededores para aquellos que no tengan más remedio que usar el vehículo privado.

En cuanto a la limpieza, la empresa municipal Lipasam ha elaborado un dispositivo especial con un equipo de 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán en tres fases: antes, durante y después de cada encuentro. El objetivo es mantener en las mejores condiciones tanto el interior del estadio como las zonas aledañas y los accesos. Las autoridades insisten en la importancia de la planificación por parte de los asistentes para que el acceso al estadio sea lo más ágil y cómodo posible. El objetivo es que la transición del Benito Villamarín a la Cartuja sea un éxito, tanto para el club como para la afición.