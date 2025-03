Así funciona el muro de defensa ante las crecidas: "Los sevillanos no saben del otro gran tanque de tormentas que les protege"

La situación de peligro de desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por la capital, ha puesto en jaque a numerosos vecinos de Triana y de la Vega del río ante la situación límite en los pantanos. Cuatro de ellos están en alerta roja, como es el caso de El Agrio, El Pintado, Melonares y Torre del Águila. El Ayuntamiento de Sevilla ha sido muy cauto al activar el nivel 1 de emergencias. Especialmente en la zona más inundable que es Triana, donde se encuentra este muro de defensa, las compuertas de la Vega de Triana.

Unas compuertas de las que no habíamos oído casi hablar hasta ahora porque desde que se construyó en 2011 no se había usado porque no había hecho falta. Luis Babiano, Gerente de AEOPAS, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento de agua, experto en esta materia, destaca su funcionalidad y cómo nos protege.

"Su construcción respondió a la necesidad de garantizar la seguridad de los vecinos y minimizar los daños materiales en caso de inundaciones" asegura Babiano, que explica que "son unas compuertas metálicas que pasan desapercibidas por el ciudadano y que están en el paso peatonal inferior entre Triana y el Charco de la Pava". Son barreras que se activan de forma manual y automática y que bloquea el paso de agua cuando los niveles del río se elevan por encima de los niveles de seguridad.

Este experto hace un llamamiento a la tranquilidad porque asegura que la ciudad está preparada y la prevención ahora mismo es máxima. Señala una de esas zonas de Sevilla, bien conocida por todos que nos ayuda a absorber todas esas lluvias y que muchos desconocen.

"Sevilla es una ciudad muy segura", dice Luis Babiano, "tenemos una llanura fluvial muy importante que es la Dehesa de Tablada, que es un gran tanque de tormentas natural que absorbe las lluvias, si la ciudad sigue las precauciones dictadas por el ayuntamiento los ciudadanos pueden estar tranquilos y vivir con cierta normalidad".

Sobre los desembalses que están ocasionando esas crecidas de río y arroyos, asegura que "son operaciones programadas" y que son necesarias no solo para que no rebosen sino también para la limpieza de los cauces, ya que "los ríos arrastran gran cantidad de lodo y de vegetación que si no se limpia haría que no se pudiera garantizar la calidad del agua que bebemos".