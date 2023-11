El arzobispo emérito tendrá una calle con su nombre cerca del seminario

El Alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado su intención de rotular una calle próxima al seminario con el nombre del Arzobispo emérito Juan Jose Asenjo.

En declaraciones para Cope ha señalado que "no creo merecerla, pero yo no rehúso este premio, esta mención honorífica que el ayuntamiento me otorga" Añadio que se siente "muy ligado a la ciudad de Sevilla, a sus instituciones y me siento muy pagado y muy agradecido".

De este modo, desde el Ayuntamiento se reconoce su labor durante más de una década como defensor férreo del patrimonio, la cultura, las obras sociales y la religiosidad en nuestra ciudad.

José Luis Sanz, por su parte, considera que "es más que merecido, ha hecho mucho por esta ciudad, y está bien que tenga su espacio en el callejero, en la vida de Sevilla y en el alma de muchos sevillanos".

También ha expresado su satisfacción por esta decisión municipal el actual arzobispo , D. Jose Ángel Saiz Meneses, quien en declaraciones para Cope mostraba su "agradecimiento y el de toda la familia diocesana" indico que esta rotulación de una calle para monseñor Asenjo "es el reconocimiento de la ciudad a su entrega generosa como pastor hispalense" y destacó "la conservación del patrimonio, los monasterios de vida contemplativa, el seminario, la facultad de teología, la acción caritativa y social de la iglesia" como "algunas de sus prioridades a lo largo de su pontificado".