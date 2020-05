La advertencia de Cayetano Rivera tras el ataque de Iglesias a los toros: “La dictadura es un hecho”

El torero Cayetano Rivera Ordóñez ha lanzado una seria advertencia tras las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que aseguraba que le incomoda que se reivindique el mundo de los toros como cultura. Unas palabras que han resultado de lo más polémicas y que han recibido respuestas desde varios frentes del sector, particularmente desde la presidencia de la Fundación del Toro de Lidia.

Concretamente el torero e hijo de 'Paquirri' era especialmente trágico a la hora de valorar las palabras del secretario general de Podemos a las redes sociales. Para Cayetano Rivera, se trata de unas declaraciones que esconden un terrible presagio. “La dictadura es un hecho”, escribía el hermano de Fran Rivera a través de su perfil en redes donde en las últimas semanas ha defendido el papel del mundo del toreo y su futuro tras la crisis del coronavirus.

Pablo Iglesias se siente incómodo con los toros

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, hacía estallar la polémica a principios de esta semana cuando al comparecer en la Comisión de Derechos Sociales del Senado aseguraba sentirse “incómodo” cuando se califica de cultura a la tauromaquia en España.

“A mí no me gusta y me incomoda enormemente que se reivindique como una práctica cultural a proteger algo que no puedo evitar ver como hacer mucho daño a un animal en un espectáculo, para que disfrute gente”, aseguraba uno de los líderes del gobierno de coalición en respuesta al partido MÉS per Mallorca.

Respuesta del mundo del toro

Por tanto, a raíz del malestar creado en el sector por parte de las palabras de Iglesias salía al paso el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, que enviaba una carta al secretario general de Podemos mostrando el rechazo del sector a sus ataques.

“Vemos consternados que una vez más vuelve a amenazar con la censura cultural a los toros. Lo ha hecho muchas veces, es verdad. Pero esta vez lo hace como miembro del Gobierno de España y además en sede parlamentaria. El ataque, sin duda, sube de nivel”. “Nosotros somos una práctica cultural. Punto”, concluía en la misiva.

La advertencia de Cayetano Rivera: “Dictadura”

El torero Cayetano Rivera Ordóñez iba más allá y lanzaba una funesta advertencia en su perfil en redes sociales donde avisaba de que “la dictadura es un hecho”. “Sr. Pablo Iglesias, usted es la gota que colma el vaso. P.D: Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho...”

Sr. @PabloIglesias , usted es la gota que colma el vaso.



P.D: Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho... pic.twitter.com/t2X4ZQ8hiJ — Cayetano (@Cayetano_Rivera) May 16, 2020

Y es que Cayetano se ha mostrado en las últimas semanas muy crítico en redes sociales con la falta de respuesta para el sector del toro. En una entrevista en Telecinco junto al periodista Pedro Piqueras llegó a lanzar un consejo de lo más peculiar a los animalistas que atacan al mundo del toro: acoger y adoptar a los toros que, inevitablemente, tengan que terminar por ser sacrificados por la falta de recursos de las ganaderías.