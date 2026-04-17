Más de 2.000 agentes blindan la final de la Copa del Rey en Sevilla

La ciudad de Sevilla se prepara para la final de la Copa del Rey con un dispositivo de seguridad que movilizará a casi 2.500 funcionarios y empleados públicos. Tras la Junta de Seguridad celebrada este jueves, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha detallado un operativo diseñado para garantizar que el evento, declarado de alto riesgo, transcurra con normalidad. El objetivo es claro: que la capital andaluza siga siendo "un ejemplo en la organización de grandes eventos".

El grueso del dispositivo recae en la Policía Nacional, que desplegará un total de 1.617 agentes. De ellos, casi 580 pertenecen a la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, mientras que el resto llegará desde Servicios Centrales. Entre las unidades movilizadas se encuentran la UIP, UPR, servicios aéreos, subsuelo, información y caballería, todas coordinadas por el comisario general de seguridad ciudadana.

Control exhaustivo en 'fan zones' y transportes

La atención prioritaria de la Policía Nacional se centrará en las zonas de mayor concentración de aficionados. Esto incluye los hoteles de los equipos y del equipo arbitral, las vías de acceso al Estadio de La Cartuja y los principales nodos de transporte, como el aeropuerto de Sevilla-San Pablo y la estación de Santa Justa. Las fan zones de ambos equipos son también un punto clave del operativo.

La 'fan zone' del Atlético de Madrid estará ubicada en el aparcamiento de Las Moreras, junto al Parque del Alamillo, y la de la Real Sociedad en la avenida Carlos Tercero, cerca del apeadero de La Cartuja. Ambas abrirán a las 11:00 de la mañana del sábado y permanecerán operativas hasta una hora después de que termine el partido. Se espera la llegada de más de 50.000 aficionados con entrada, aunque también se prevé la presencia de seguidores sin entrada, mayoritariamente del Atlético de Madrid por la proximidad geográfica.

Quien es ultra y no viene a disfrutar del partido de fútbol, no cabe en un evento de estas características"

Por su parte, la Guardia Civil aportará al dispositivo cerca de 680 efectivos de unidades de tráfico, información, USEFI y seguridad ciudadana. Sus funciones se centrarán en el control de los movimientos de aficionados en las vías de su demarcación, la vigilancia en la zona restringida del aeropuerto para separar a las aficiones y la gestión del tráfico en las vías interurbanas que conectan con la capital.

Para ello, el centro de gestión de tráfico del sudoeste de la DGT, con sede en Sevilla, estará operativo 24 horas para monitorizar en tiempo real la densidad del tráfico. Se prevé que las autovías A-66 y A-49 registren un aumento significativo del tráfico desde el viernes, con especial intensidad durante la jornada del sábado, por lo que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tendrá un despliegue especial en estas zonas para garantizar la fluidez.





El Ayuntamiento de Sevilla también ha diseñado un plan especial para este evento: 230 agentes de policía local se encargarán del control del tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como Plaza Nueva, el Salvador o San Francisco. Además, 50 voluntarios de Protección Civil reforzarán la seguridad tanto en el interior como en el exterior del estadio.

Miles de aficionados por tierra y aire

El transporte ferroviario también se ha reforzado. Renfe y Adif han programado unas 7.000 plazas entre Sevilla y Madrid durante el fin de semana, de las cuales 4.000 se ofrecerán en cuatro trenes dobles que llegarán el sábado y regresarán tras el partido. Además, un tren especial desde San Sebastián trasladará a los aficionados de la Real Sociedad directamente al apeadero del estadio de La Cartuja, sin parar en Santa Justa, y volverá de madrugada.

El aeropuerto de Sevilla también registrará un intenso tráfico, con la previsión de unos 60 vuelos entre chárter y regulares que moverán a cerca de 5.000 viajeros. Las conexiones más importantes son con Madrid, San Sebastián, Vitoria, Bilbao y Navarra. Para facilitar el regreso de los aficionados, el aeropuerto permanecerá abierto durante la noche del sábado al domingo, ya que el grueso de los vuelos de vuelta se producirá en la mañana del domingo.

Tolerancia cero ante la violencia

El subdelegado ha insistido en que, aunque el partido está catalogado como de alto riesgo, no hay "preocupación, sino ocupación". El principal objetivo es "que el dispositivo funcione, que todo el que venga a disfrutar del partido pueda hacerlo en condiciones de seguridad". Para ello, se ha realizado un trabajo previo de semanas "monitorizando los movimientos" de grupos ultra para localizarlos y, si es necesario, "tomar las medidas correctoras que sean necesarias".

Aquellos que no quieran disfrutar, tengan claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán preparadas para reaccionar"

Toscano ha sido tajante al advertir a los violentos: "Quien es un ultra y no viene a disfrutar de un partido de fútbol, no cabe en un evento de estas características". Como recordatorio, ha expuesto el balance de la final del año pasado, donde se iniciaron 77 expedientes sancionadores por violar la ley del deporte. Más del 50% ya han han finalizado con sanciones que van desde los 150 hasta los 80.000 euros y prohibiciones de acceso a recintos deportivos, mientras que 21 casos de mayor gravedad están siendo instruidos por la vía penal.





Ante la posibilidad de que los aficionados se dispersen por la ciudad, Toscano ha recomendado que se concentren en las 'fan zones', descritas como "un espacio seguro". No obstante, ha garantizado que habrá "presencia policial y capacidad de reacción" allí donde se produzca una concentración importante de seguidores. Sobre las quejas vecinales en zonas como la Alameda, ha aclarado que la seguridad ciudadana está garantizada, pero que el control del ruido o la suciedad es competencia municipal.

Finalmente, el subdelegado ha lanzado un mensaje a los visitantes para evitar confusiones: "No estamos en feria". Ha explicado que, aunque las casetas del Real están prácticamente montadas, la Feria de Abril no comienza oficialmente hasta el lunes por la noche, por lo que el recinto "no está disponible" ni es un espacio para el disfrute durante este fin de semana.