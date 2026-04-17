Calahorra convierte su huerta en el mayor escaparate gastronómico y turístico de La Rioja: La ciudad celebra sus Jornadas Gastronómicas, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional

La historia de Calahorra está ligada a sus verduras desde que Alfonso X el Sabio concediera a la ciudad en 1255 el privilegio de celebrar un mercado semanal. Hoy, esa tradición se ha transformado en un gran evento que rinde homenaje a su producto estrella. La ciudad celebra hasta el 26 de abril la XXX edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, una cita consolidada y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional que reúne a restaurantes, bares y establecimientos de alimentación para ensalzar uno de los mayores tesoros del territorio.

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Un motor económico y turístico

Las jornadas se han convertido en un pilar para el turismo local. Según la alcaldesa, Mónica Arcéiz, "ahora se ha convertido en un recurso turístico muy importante", concentrando, junto a la Semana Santa, el 80% de los visitantes anuales. Este evento también pone de manifiesto el peso de la industria agroalimentaria en la economía riojana, un sector que, según la Federación de Empresas de La Rioja (FER), supone más del 37% del volumen de negocio industrial y el 31% de sus trabajadores.

Ahora se ha convertido en un recurso turístico muy importante" Mónica Arcéiz Alcaldesa de Calahorra

COPE La gastronomía es protagonista en las Jornadas Gastronómicas de la Verdura

Un programa para todos los públicos

El programa de actividades se ha enriquecido a lo largo de las ediciones para ofrecer una experiencia completa. La alcaldesa explica que, aunque la columna vertebral siguen siendo los menús y pinchos, "se le ha dado mucho más contenido". Arcéiz ha detallado en COPE Rioja que el programa incluye visitas al campo para conocer el producto in situ, talleres en colegios, catas, degustaciones y exhibiciones de cocina en directo. Este año, la madrina de la Pasarela de la Verdura es la modelo Laura Sánchez. Unas jornadas en las que se reconoce el éxito de cocineros locales.

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El reto del relevo generacional

Más allá de la celebración, las jornadas buscan reivindicar el valor del campo y afrontar uno de sus mayores desafíos: el relevo generacional. La alcaldesa destaca que atraer a los jóvenes a la agricultura es un "reclamo cada vez más necesario". El evento sirve como plataforma para concienciar sobre la importancia de que las nuevas generaciones sigan cuidando la tierra, con una idea clara que resume su sentir: "sin campo no tenemos vida".

Sin campo no tenemos vida" Mónica Arcéiz Alcaldesa de Calahorra

Calahorra celebra hasta el 26 de abril las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verduras.

Ayuntamiento de Calahorra Calahorra se convierte en foco turístico estos días

Uno de los principales atractivos de esta Fiesta de Interés Turístico Regional son la ruta de pinchos y los menús especiales que elaboran los restaurantes de la ciudad, en los que los productos de la huerta calagurritana están presentes en todos los platos, desde el aperitivo hasta el postre.

En esta trigésima edición van a participar un total de 14 restaurantes y 35 bares, que acercarán la cocina de la huerta a sus mesas y barras a todos los comensales que quieran disfrutar de la calidad y variedad de la gastronomía calagurritana.

Durante estos días los bares y restaurantes participantes elaborarán deliciosas recetas que tendrán como ingredientes principales alcachofas, espárragos, guisantes, calabazas, borrajas, habas, entre otras verduras de la huerta calagurritana.

Todas las propuestas gastronómicas combinan producto local con tradición e innovación.