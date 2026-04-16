La Policía rescata a cinco hermanos de una casa insalubre usada como narcopiso en Sevilla

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) han retirado a cinco hermanos menores de edad en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos. Los profesionales han descrito la situación como "de grave riesgo y desprotección", ya que los niños vivían con su madre en condiciones "de insalubridad extrema", sufrían absentismo escolar y el hogar era utilizado como punto de venta de estupefacientes.

Un entorno de grave riesgo

Los menores, con edades comprendidas entre 1 y 14 años, convivían con su progenitora en una vivienda conocida en la zona como un punto habitual de venta de drogas. Además, los tres hermanos mayores ya contaban con protocolos de absentismo escolar activados. La situación se vio agravada por la inacción de la madre, quien, a pesar de los requerimientos de los servicios sociales, no tomó ninguna medida para mejorar las condiciones de vida de sus hijos.

De grave riesgo y desprotección"

Según ha revelado la investigación, la mujer llegó a ocultar a los niños para evitar la intervención de las autoridades, lo que finalmente obligó a solicitar una autorización judicial para poder acceder al domicilio. La madre cuenta con diversos antecedentes policiales y judiciales, mientras que el padre, también con antecedentes, se encuentra en paradero desconocido con una requisitoria judicial en su contra.

La intervención policial, considerada de "riesgo", se llevó a cabo el pasado 30 de marzo mediante un dispositivo específico en el que participaron agentes de Aprome. La entrada en la vivienda y la retirada de los menores se desarrollaron sin incidentes. Actualmente, los cinco hermanos se encuentran a disposición del Servicio de Protección de Menores.