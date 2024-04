Los alevines campeones de Sevilla de balonmano no competirán en regional por ser un equipo mixto

Son un verdadero ejemplo de integración en el deporte. Todo comenzó como una extraescolar y a día de hoy son campeones provinciales alevines de balonmano en Sevilla. En el Club Benjumea Burín del Parque Alcosa juegan federados niñas y niños desde pequeños, pero lo hacen en categoría masculina porque no existe la mixta.

José Luis Carballido, Delegado de Campo de este Club habla orgulloso de sus jugadores ya que son el primer equipo mixto en categoría masculina que consiguen quedar primeros. “Somos un club humilde que ha conseguido lo máximo”, porque esta era la ultima oportunidad de hacerlo juntos ya que en infantil es obligatoria esa separación.

La Federación les permite poder seguir compitiendo en una liga B pero no en la principal ya que de llegar a clasificarse para el campeonato de Andalucía las chicas ya no podrían participar al no existir la categoría mixta en balonmano a esos niveles, que sí existe en otros deportes.

Carballido asegura que son un ejemplo de integración de la mujer y la niña en el deporte y que la coeducación es uno de los valores principales del club y así lo creen las familias, el cuerpo técnico y la propia plantilla. La capitana del equipo, Laura, es la mejor jugadora “sin desmerecer a los demás” porque sabe defender y atacar bien en un deporte de contacto como es le balonmano.

Aunque pueda parecer un problema de un solo equipo, desde el Club consideran que se debería avanzar también en este aspecto ya que es importante dejar de normalizar que no existan ciertas categorías que apoyen la integración a todos los niveles.

Desde la Federación Andaluza de Balonmano explican que en la normativa de Competición y Técnica en Fase Territorial del Campeonato de Andalucía alevín "no se permite la formación de equipos mixtos, no obstante, en las fases provinciales se pueden formar para darle un carácter participativo a la competición”. Pero aclara que “estos equipos no computarán ni clasificarán a efectos del Campeonato de Andalucía".

Para paliar esa deficiencia desde la Federación este año se han implantado las selecciones provinciales infantil promesas y el campeonato regional de estas selecciones en categoría femenina y masculina que reúnen a jugadores que están en su primer año de infantil y último de alevín. Una competición y selección creada con el fin de que los jugadores más jóvenes puedan competir con los mejores de toda Andalucía.