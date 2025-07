Va a un bar de Sevilla y el pedido que hace deja al camarero a cuadros sin saber qué ponerle: "Soy de pueblo"

En la era de las redes sociales, hemos normalizado compartir cualquier cosa que nos ocurra a través de las plataformas que tenemos a nuestro alcance, ya sea Instagram, TikTok o X, antiguo Twitter, entre otras. Este fenómeno ha provocado que nuestra vida privada se transforme en una especie de escaparate y pueda estar al alcance de cualquiera. Precisamente es lo que le ha ocurrido a un cliente en la ciudad de Sevilla: una simple interacción en un bar se ha convertido en viral de la noche a la mañana por la inusual petición que ha dejado a muchos asombrados.

el misterio del "soldado"

A raíz de un vídeo de TikTok publicado por la cuenta @lacantinabar23, se ha formado un gran debate entre los usuarios de la aplicación china tras mostrar a un cliente pidiendo una bebida poco común en un bar: “Hola, qué pasa, buenas noches. Ponme un soldado".

De primeras, el camarero no sabe lo que es, hasta que el cliente le aclara que se trata de una taza con un café solo acompañado de un vaso de tónica con hielo: un “soldado” es un café solo con tónica, “de toda la vida de dios”, afirma. Según él, la clave está en servirlos por separado para que cada uno lo mezcle a su gusto.

reacciones y debate

Esta situación, como muchas otras, demuestran una vez más el poder que tienen las redes sociales para popularizar costumbres curiosas como estas; de hecho, el vídeo no tardó casi nada en tener miles de comentarios con diversidad de opiniones. Muchos han calificado esta combinación de ingredientes como algo “que está muy malo”, mientras que otros han comentado: “Soy de pueblo y no he escuchado eso del soldado en la vida".

Alamy Stock Photo Café espresso con hielo y tónica: "Soldado"

El hecho de que algo tan curioso como un “soldado” se haya popularizado, ha servido para desatar un debate sobre los diferentes gustos y costumbres de cada persona.