Aceitunas La Sabrosita, reconocida en ARCAPACK 2025 por su nuevo packaging

Aceitunas La Sabrosita ha sido reconocida con la SELECCIÓN ARCAPACK 2025 en la categoría Premio ARCAPACK al mejor packaging de Alimentos, un hito que valida su apuesta por un diseño más fresco, alegre y natural. El proyecto, desarrollado por la agencia Mr Gutenberg para Grupo Olivaida, rediseña las líneas de arte de la gama con un universo gráfico propio y una jerarquía de información clara que facilita identificar de un vistazo cada variedad: Manzanilla, Gordal y Verdial. Con este trabajo, la marca se presenta en el lineal con una imagen coherente, uniforme y actualizada.

Más allá del reconocimiento, el nuevo packaging refuerza el ADN de La Sabrosita: calidad desde el origen y sabor auténtico. La marca, con sede en el Aljarafe sevillano —zona de referencia para la aceituna manzanilla fina—, se caracteriza por la innovación en aliños y por una propuesta joven y dinámica que busca sorprender al consumidor sin renunciar a la tradición.

Además, La Sabrosita destaca por su compromiso con la indicación geográfica protegida (IGP): es la primera envasadora certificada para las Manzanilla y Gordal de Sevilla, una garantía de origen y cualidades organolépticas que el nuevo diseño ayuda a comunicar mejor en el punto de venta.

En conjunto, este reconocimiento ARCAPACK subraya la evolución de La Sabrosita hacia un packaging diferencial: más visible en el lineal, más claro en la información y más fiel a los valores de la marca. Un rediseño que no solo embellece, sino que mejora la experiencia de compra y refuerza el posicionamiento de La Sabrosita como referente en aceitunas de calidad.

Si quieres descubrir sus variedades y nuevos aliños, visita la web oficial de La Sabrosita. www.lasabrosita.es