Fabiola desvela por qué no se ha divorciado aún de Bertín Osborne: "Es un compromiso"

Bertín Osborne y Fabiola Martínez llevan meses separados. Sin embargo, a pesar de tomar esta decisión hace algún tiempo, la ex pareja aun no ha firmado los papeles del divorcio. Este gesto ha sorprendido a muchos.

¿Por qué no se han divorciado todavía Fabiola y Bertín? El verdadero motivo lo desvelaba la venezolana en una entrevista con la revista Hola.









EL DESACUERDO DE BERTIN Y FABIOLA

Según Fabiola Martínez, quien se cambió el apeliido tras su separación,, aun no ha firmado el divorcio con el padre de sus dos hijos porque estarían organizando "cosas que llevan un tiempo.





Como ella misma ha explicado, “él quiere hacer unas cosas, en cuanto a temas económicos, y yo otras, y al final, eso lo retrasa". Esto estaría retrasando el divorcio de la que ha sido una de las parejas más sólidas del panorama español durante dos décadas.

CADA UNO A SU MANERA

La venezolana ha explicado que "Bertín quiere dejar las cosas organizadas de una manera: más o menos, él quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantengan. Uno no puede despreciar nada, porque Bertín lo hace con cariño y con ganas de ayudar, pero a mí me hace sentir que es un compromiso”.









La pareja decidía romper su relación tras veinte años de relación. Fabiola contaba cuando saltó la noticia que ”han sido muchos los momentos que hemos intentado solventar nuestros problemas. Hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. Aunque hay mucho cariño, esto es lo mejor para los dos’'.

UNA NUEVA ETAPA

Fabiola vuelve a dejar claro una vez más que ella no quiere depender de nadie. De hecho, la modelo se ha matriculado en un máster de doble titulación de Administración y Dirección de Empresas. Su objetivo es ampliar estos estudios con una especialización en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüistica.









Lo que está claro es que el presentador de "Mi casa es la tuya" y Fabiola empiezan una nueva etapa. Esta vez por separado. Ella aclaraba en esta entrevista sus ganas por salir adelante. Y decía lo siguiente: "No estoy cerrada a nada, pero tampoco estoy desesperada. Me molesta que, si no tienes una pareja pegada a tu vera, no estés completa, te falta algo, y eso no es así".

