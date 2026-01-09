Javier Pereda analiza la 'operación quirúrgica' en Venezuela y el nuevo orden mundial

La opinión pública mundial ha quedado 'impresionada', según describe Javier Pereda en su columna semanal 'Ad líbitum', con la 'espectacular operación resolución absoluta' de los cuerpos especiales de los Estados Unidos para la 'extracción quirúrgica' del 'narcodictador' Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. La cobertura legal de esta actuación militar de la DEA ha sido, según el texto, poner a disposición judicial a los responsables del tráfico de drogas de Venezuela a Estados Unidos.

La hipocresía internacional

Pereda califica de 'hipócrita' la reacción de países como Rusia, China, Cuba o España, que han alegado la vulneración de los derechos humanos y la carta de las Naciones Unidas. Pereda se pregunta por qué "no se hacen las mismas críticas cuando Rusia invade a Ucrania o China perturba la soberanía de Taiwán".

La democratización de Venezuela

El arquitecto de este 'proceso de democratización', según Javier Pereda, es el secretario de estado norteamericano Marcos Rubio, quien pretende 'democratizar el régimen desde las estructuras chavistas'. Se señala a Delsy Rodríguez, recordada por el caso de las maletas en Barajas, como interlocutora y posible "traidora de Maduro".

El presidente Trump, por su parte, habría condicionado el 'protectorado' sobre el país caribeño a que el coste de la reconstrucción tras 27 años de chavismo sea asumido por los propios venezolanos. "Lo vamos a arreglar, pero ustedes pagan la factura económica con los pozos de petróleo", es el mensaje que Pereda atribuye a Trump para dar "tranquilidad a los ciudadanos norteamericanos".

El autor narra el 'euforismo' de la comunidad venezolana exiliada, aunque los 'más cautelosos' entienden que la transición debe ser 'progresiva' hasta lograr un 'ambiente social propicio para celebrar unas elecciones libres'. Sería entonces el momento para opositores como la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

El nuevo orden y el papel de España

Pereda afirma que el cambio en Venezuela supone desmantelar la estructura de corrupción conectada con los 'carteles de los soles' y el régimen comunista de Cuba, que "será el próximo objetivo en caer". También señala que Colombia y México "pueden experimentar parecidas intervenciones quirúrgicas". Se terminará, además, con los préstamos iraníes y la influencia de China y Rusia en la zona.

Un "caso aparte merece España", critica Javier Pereda, mencionando al expresidente Rodríguez Zapatero y el rescate de Plus Ultra. Califica de "ignominioso" el papel del "Partido Socialista Sanchista" por su "tibieza e inmoralidad" al amparar al "tirano", recordando la célebre frase del rey emérito: "¿por qué no te callas?".

El análisis concluye que Estados Unidos ha decidido liderar la hegemonía en el continente americano, planteando una elección clara: "hay que elegir entre comunismo o libertad". Esto configuraría, según Pereda, un 'nuevo orden mundial' mientras la OTAN "peligra" y la Unión Europea "ni está ni se le espera".