Bertín Osborne, agradecido con Fabiola tras sus últimas declaraciones: "Me han educado así"

La separación entre Fabiola Martínez y Bertín Osborne sigue dando que hablar. El todavía matrimonio, que anunció su separación a principios de año después de más de una década juntos, aún no han firmado los papeles de divorcio, entre otras cosas para ponerse de acuerdo en temas económicos o el cuidado de los hijos.

Desde entonces ambos siempre han declarado que por el bien de la familia y de los dos hijos en común de la pareja, Carlos y Kike, pondrían fin a su relación de la manera más amistosa posible.

BERTÍN OSBORNE, AGRADECIDO: “ME HAN EDUCADO ASÍ”

Hace unos días la venezolana aclaraba que aún no se había puesto de acuerdo con el andaluz y que tras ello no se escondían “motivos económicos”, por lo que prefería ser prudente afirmando siempre que el padre de sus hijos quiere darle más de lo que ella quiere recibir asegurando que "no quería ser una mantenida".

Tras estas palabras, el presentador de ‘El show de Bertín’ en Canal Sur se ha querido pronunciar después de ser preguntado a la salida de un conocido restaurante de Madrid, donde se encontraba con unos amigos, y que han captado en vídeo los compañeros de Chance de Europa Press.

Vídeo Chance - Europa Press





A las preguntas de los reporteros, que hacían hincapié a la generosidad citada por Fabiola, Bertín la aceptaba de buen humor: “Me han educado así, qué quieres”. Tras ello el artista ha agradecido a los reporteros “estar aguantando el tirón” pero que “no iba a hacer más declaraciones”.

Asimismo Bertín Osborne también respondía a las preguntas sobre la aparición de sus hijas en el programa de Pablo Motos'El Hormiguero' hace unas semanas y su buena aceptación por parte del público: “Han aprendido en casa”.

UNA SEPARACIÓN SORPRESA

La separación a principios de 2021 entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez pilló por sorpresa a todo el mundo del corazón debido a la buena imagen de unión que habían mostrado durante todos los años de relación. Tras ello hemos asistido a las declaraciones del andaluz en las que afirmaba “cortarse la coleta” en cuanto al amor y a la venezolana volviendo a su apellido tradicional en las redes sociales.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









La noticia la daba a conocer el cantante en un comunicado en el que se culpaba del desgaste de la relación con Fabiola, aclarando que no iba a encontrar a otra mujer como ella: "No voy a encontrar nadie como ella. El listón lo ha puesto tan alto que es imposible”.

También te puede interesar:

Bertín Osborne deja claro cuál es su verdadero sentimiento hacia Fabiola: "No voy a perder el tiempo"

Bertín Osborne cuenta qué decisión de su matrimonio con Fabiola rectificaría si pudiera: "Me engañaron"

Bertín Osborne: la verdadera razón por la que evita firmar los papeles para separarse de Fabiola

Bertín Osborne se enfada tras ser preguntado por su separación con Fabiola: "No seáis pesados"