Ernesto Medina reivindica la tradición de los Reyes Magos frente a la 'colonización yanqui'

Ernesto Medina ha comenzado el año 2026 con su primera columna de opinión semanal, 'Las divinas palabras'. En ella, describe una fría y lluviosa víspera de Reyes en Jaén, con una estampa marcada por el aguanieve y la niebla sobre Jabalcuz y el castillo de la ciudad.

Una ciudad entre la ilusión y el frío

Pese al mal tiempo, la vida no se detiene en la ciudad. Medina relata cómo los corredores que entrenan para la carrera de la San Antón se cruzan con "una cola de gente que pilla desde el ayuntamiento a la diputación", formada por niños y abuelos que esperan para ver a los Reyes Magos de Oriente.

La espera, aunque lenta, está llena de paciencia. Los más pequeños aguardan en carritos protegidos del frío, mientras otros esperan de la mano de sus abuelos. El momento cumbre llega al sentarse en las rodillas de sus majestades para recibir, a cambio de una sonrisa, "un beso y unos caramelos" que, según el autor, durará "una semana entre las mejillas sonrosadas por el frío y la felicidad".

La victoria de la tradición

Medina reivindica la fortaleza de las costumbres locales frente a la globalización. "Hemos vuelto a ganar. La colonización yanqui, con tanta película navideña protagonizada por un gordo vestido de rojo, no ha podido con nuestra maravillosa tradición de reyes", sentencia en su columna. Esta victoria cultural se refleja en las calles, con las tiendas repletas y el papel de regalo agotado en "los chinos".

El propio autor confiesa su participación en la celebración, desvelando que él también se acercó a las carrozas para susurrar su propia "carta de reyes para Jaén". Tras su petición, Medina comparte una reflexión esperanzada: "Me ha mirado y ha asentido. Seguro que sus altezas cumplen mi sueño ciudadano", una frase que deja entrever un anhelo para el futuro de la ciudad.