Susanna Griso, atónita ante la explicación de Verónica Forqué a su incidente en el aeropuerto: "Qué vergüenza"

La actriz Verónica Forqué ha protagonizado en los últimos días muchos titulares tras su airada reacción en el aeropuerto de Madrid cuando un periodista de Telecinco se acercó a ella para hacerle unas preguntas. En este caso Verónica Forqué debía desplazarse hasta Canarias para poder interpretar su papel en la obra de teatro que la está llevando por diferentes puntos de nuestro país, pero se puso nerviosa cuando se dio cuenta de que no tenía el justificante necesario para embarcar y que derivó en una situación surrealista con el periodista.

Verónica Forqué me representa en todo momento. Y esto es una fantasía.pic.twitter.com/VPeJKFnsLY — Robert Calvo (@robert_calvo) March 20, 2021

"Me pongo hasta aquí porque tengo muchos problemas con los billetes. Déjame en paz, no me molestes" le llegó a espetar la actriz al periodista, una situación que finalmente solucionó y que llamó la atención de las redes sociales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Espera que hay parte 2 de Verónica Forqué. ���������� pic.twitter.com/ITDZd2Mh9z — ������������ �� (@Albert_Edero) March 21, 2021

EXPLICACIONES A SUSANNA GRISO

Varios días después la actriz ha vuelto a llamar la atención. Lo ha hecho en 'Espejo Público' frente a Susanna Griso. Forqué decidió entrar por videollamada desde su casa para aclarar lo sucedido pero la actitud de la actriz y la inesperada reacción de la presentadora ante lo que veía y escuchaba centró toda la atención de los telespectadores.

La entrevista comenzó con una Veronica Forqué peinándose totalmente distraída de la presentadora y con un cigarrillo en la mano que le iba a durar toda la entrevista. "No se ha enterado que estamos en directo" aclaraba entre risas Susanna Griso. La entrevista también se embarcaba en la celebración del Día Mundial del Teatro el 27 de marzo: "Yo soy actriz porque quiero romper la capa de hielo que cubre el corazón de las personas" llegó a decir.

Pero la conversación empezó a cobrar tintes surrealistas cuando la presentadora, ante la gira que estaba realizando Forqué por toda España con su obra, le preguntó si tenía todos los salvoconductos para moverse por todo el país, algo a lo que le actriz comentó de manera irónica para muchos: "Miles de salvoconductos: mascarillas, geles...". Susanna Griso optaba entonces por preguntarle por el suceso del aeropuerto, algo que la actriz cortó entre risas y tapándose la cara: "Cállate, cállate, qué vergüenza...".

"Perdí dos aviones, me fui a casa con mi perra y mi maleta, me metí en la cama, recé un padre nuestro, adoro a los Guardia Civiles, a los de Seguridad...les pedí perdón" comenzó a decir Verónica Forqué, unas declaraciones que desataron la risa de Susanna Griso al no saber por donde iba a salir la actriz con sus declaraciones.

También te puede interesar:

Verónica Forqué pierde los nervios con un reportero de Telecinco después de que la pare la Policía

El comentario de Verónica Forqué en Telecinco sobre los socios nacionalistas de Sánchez

Pilar Rahola entra en cólera contra Verónica Forqué por atacar al independentismo en Telecinco: "Progre"

Susanna Griso, obligada a pedir disculpas tras 'meter la pata' en medio de una entrevista: "Uy, perdón"

Susanna Griso revela en 'Espejo Público' el vínculo personal que le une a Carmen Lomana