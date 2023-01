1.018 millones de ayudas de la Junta en 2022: la consejera Blanco en COPE: "Nos propusimos hacer cosas útiles"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado los estudios de COPE en Jerez para, en antena, en nuestro espacio Mediodía COPE Provincia de Cádiz, hacer balance de cuanto ha dejado 2022 para esta tierra tan necesitada de buenas noticias en la materia que gestiona en la Junta. "La verdad es que a Andalucía no le ha ido mal", reconoce. Y entra en detalles: el 66,4% de la bajada de desempleo protagonizada a nivel nacional proviene de dos comunidades autónomas, y una de ellas es la andaluza tras Madrid y, por lo que se refiere a la filiación a la Seguridad Social, 25.000 nuevos cotizantes se suman desde nuestra región frente a los 12.000 del resto del país.

"Andalucía y Madrid están resolviendo los datos del Gobierno de España" asegura con satisfacción si bien no se queda con el regocijo: "Todavía tenemos 727.000 desempleados, que siguen siendo muchísimos, pero desde luego implicación, tesón, trabajo y rigor no nos lo quita nadie" continúa. "Es una cosa transversal de todo el Gobierno, que lo que tiene que hacer es no molestar al empresariado, que es el que crea empleo y creo que están confiando en la gestión que se está haciendo", aclara.

UN CAMBIO PROFUNDO

2022 ha permitido que el departamento de Blancio haya asistido a "un cambio profundo porque no era la consejería estrella cuando llegamos en 2019, arrastraba un gran historial de fraudes y de litigios judiciales". "Nos propusimos hacer cosas útiles para los ciudadanos" entre las que, en el capítulo de ayudas, se aplicaron 1.018 millones de euros al tejido productivo durante el pasado año en un total de 575.000 ayudas prestadas. "O sea, que estamos hablando de unos datos muy buenos", señala.

Entre ellas llama la atención las puestas a disposición los autónomos ("casi 425 millones") con ayudas a los incentivos, a la digitalización, la tarifa plana "que no les cuesta nada durante el segundo año", ayudas de inicio de actividad, centros especiales de empleo y los incentivos a la contratación indefinida "cuyos 170 millones están ya pagados a 31 de diciembre". Estamos hablando de "51.000 contratos a nivel nacional, en Cádiz han sido 6.800 y en Jerez han sido 3.700".

LIDERAZGO ANDALUZ EN CIFRAS DE AUTÓNOMOS

Las novedades para 2023 que la consejera Blanco ha anunciado en COPE Jerez son la cuota cero para autónomos que inicien su actividad o ayudas de incentivos a la contratación (158 millones de auros, 70 para el empleo joven). Y, en referencia al crecimiento del número de autónomos, la responsable del departamento de Empleo, Empresa y Autónomos compara las cifras nacionales (sólo cinco a lo largo de 2.022) con la andaluza en el mismo periódo (2.000). Más de 20 meses de liderazgo nacional lleva la comunidad autónoma según Rocío Blanco.