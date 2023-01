La Junta de Andalucía licitará el mes que viene el primer tramo del Metro de Málaga al Hospital Civil

Desde la Junta de Andalucía dan un nuevo paso en la ampliación del Metro de Málaga al Hospital Civil con la licitación del tramo entre las estaciones del Guadalmedina y Calle Hilera. Un trámite que se llevará a cabo el mes que viene, en febrero.

Así lo ha adelantado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el Foro Nueva Economía celebrado en Málaga: “Vamos a licitar las obras del primer tramo que discurre entre Guadalmedina e Hilera con un presupuesto de 56.650.000 euros para que empecemos definitivamente las obras para esa extensión del metro”.

Esta licitación es parte de la ampliación de la Línea 2 del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil. Un tramo cien por cien soterrado que contará con tres paradas en total. Y sobre la apertura del tramo hasta Atarazanas, Moreno ha confirmado que las pruebas de seguridad están prácticamente finalizadas y se inaugurará próximamente.

SANIDAD

El presidente de la Junta también se ha referido a las futuras infraestructuras sanitarias que aumentarán la oferta asistencial en Málaga. Sobre la incorporación del Hospital Pascual a la red del SAS en la capital, Moreno señala que será a finales de este año cuando comience a prestar servicio. Un 2023 durante el que también comenzará a construirse el Centro de Salud de El Palo y el tercer hospital que se levantará en los terrenos de los aparcamientos del Civil...unas obras que podrían comenzar a final de año.

En referencia a la provincia se han destacado las actuaciones de ampliación que se llevan a cabo en el Hospital Costa del Sol de Marbella que serán inauguradas después del verano: “Después de 30 años hemos hecho una ampliación con un importe superior a 51 millones de euros. Se van a ampliar especialidades y capacidades. Si todo va bien, en octubre de este año inauguraremos de nuevo ese gran hospital que va a quedar en el Costa del Sol”.

ELECCIONES MUNICIPALES

A las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo, Juanma Moreno también ha sido cuestionado sobre la candidatura de Francisco de la Torre a la alcaldía de Málaga, una propuesta a la que el presidente de la Junta ha vuelto a mostrar su total respaldo.

Sobre la incógnita de quién podría ocupar el segundo puesto en la lista de la candidatura del PP en Málaga, se le ha preguntado directamente por un nombre; el de la concejala de Comercio y actual portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles: “Máximo respeto. Elisa es una portavoz una concejal y una compañera magnífica, pero todavía no hemos entrado en ello. Ni siquiera hemos designado oficialmente a los candidatos a la alcaldía. Yo estoy pensando en no poner a otra persona que no sea Paco (Francisco de la Torre)”, señala Moreno.

MARBELLA

Y de la capital a la provincia, porque Juanma Moreno ha vuelto a defender el trabajo de Ángeles Muñoz al frente del Ayuntamiento de Marbella, a pesar de la imputación de su marido e hijastro por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Moreno ha insistido en que Muñoz será la candidata: “La alcaldesa de Marbella no tiene ningún tipo de actuación judicial. No hay nada. Además, el propio Supremo a instancias de una iniciativa del grupo socialista dejó claro que el Ayuntamiento de Marbella no había contribuido en el supuesto caso que afecta a su marido”.