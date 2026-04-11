Muchos de los articulistas con Fernando Masafret y con la alcaldesa de Narón

El Molino de Xuvia se queda pequeño ante la presentación de 'Xuvia, corazón de Narón', una obra monumental de 900 páginas

El Molino de Xuvia se quedó pequeño en la tarde de este viernes, 10 de abril, para acoger al numeroso público que acudió a la puesta de largo del libro 'Xuvia, corazón de Narón'.

La obra, coordinada por el editor y articulista Fernando Masafrét, constituye el cuarto título impulsado por este naronés y se presenta como un exhaustivo compendio de más de 900 páginas que documenta la evolución histórica y sentimental de la parroquia y su vinculación con el resto del municipio.

El acto, que comenzó a las ocho de la tarde, contó con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, así como del representante de las entidades patrocinadoras, José Ramón Franco, y de la articulista Antonieta de Cal, en representación de más de cuarenta colaboradores que han aportado textos a este volumen coral.

La publicación no solo destaca por su notable peso documental, sino por la ingente labor de recopilación gráfica. La obra incluye multitud de fotografías y recuerdos del pasado de la villa, un esfuerzo que los presentes atribuyeron a la "inmensa labor de Fernando Masafrét por recuperar el pasado y evitar que se pierdan instantáneas clave del patrimonio local".

Mucho público acudió a la presentación de este volumen

'Xuvia, corazón de Narón' ya está disponible para su adquisición en la Librería Galicia de la localidad.

Durante la presentación, se subrayó el carácter colectivo del proyecto y la importancia de que los artículos firmados por más de cuarenta vecinos y expertos no pasen desapercibidos dentro del vasto recorrido histórico que propone el libro, consolidándose como una obra de referencia para la memoria de Narón.