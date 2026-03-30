La innovadora cirugía láser que pone fin al dolor de las hemorroides y fístulas

A pesar de su alta prevalencia, patologías como las hemorroides, fisuras o fístulas siguen rodeadas de un estigma que retrasa su tratamiento. Aunque los datos oficiales indican que un 6 % de los adultos en España las padece, los especialistas estiman que más de la mitad de la población las sufrirá en algún momento, afectando a su calidad de vida con molestias continuas, sangrado y, en ocasiones, dolor intenso.

Una técnica mínimamente invasiva

Frente a este escenario, el Hospital Vithas Granada ha apostado por una solución de vanguardia: la cirugía láser CO2 mínimamente invasiva. La doctora Adela Sáez Zafra, pionera y referente en esta técnica, lidera la Unidad de Proctología del hospital. "El láser CO2 suma precisión y seguridad, este procedimiento es apto para todo tipo de pacientes, desde niños y ancianos hasta personas bajo tratamientos anticoagulantes, reduciendo la tasa de complicaciones hasta en un 90 % frente a los métodos tradicionales", asegura la cirujana.

El procedimiento, que se realiza bajo anestesia local con sedación y sin necesidad de puntos de sutura, permite al paciente recibir el alta el mismo día y volver a la normalidad en apenas 24 horas. "El paciente experimenta una recuperación muy precoz en comparación con la cirugía convencional", explica la doctora Sáez. Además, este protocolo elimina la necesidad de curas, ya que el láser favorece un cierre rápido y seguro de la herida, evitando las molestias del postoperatorio tradicional.

El paciente experimenta una recuperación muy precoz en comparación con la cirugía convencional" Adela Sáez Zafra Unidad de Proctología del hospital

Referente con prestigio internacional

Con más de 1.000 intervenciones realizadas, la doctora Sáez ha consolidado una unidad puntera que atrae a pacientes de países como Francia o Estados Unidos. Su trayectoria está avalada por 12 galardones, entre ellos el prestigioso European Award en Cirugía Láser CO2. Además, lidera con éxito procedimientos en cirugía de la pared abdominal, mamaria y cervical, siempre en colaboración con el área de oncología del hospital.