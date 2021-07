Rafael Ojeda: “El que se vacuna no se muere de covid pero el negacionista sí asume ese riesgo“

La pandemia sigue dando quebraderos de cabeza a las autoridades, a los sanitarios y a los propios ciudadanos. Pero lo cierto es que va evolucionando y en las últimas semanas los pacientes ingresados en UCI proceden mayoritariamente de dos colectivos: los llamados “negacionistas” que han rechazado vacunarse y las personas que no han completado la pauta y sólo tienen una dosis puesta porque no les ha tocado aún la segunda.







Así lo ha manifestado el Presidente del Sindicato Médico de Sevilla Rafael Ojeda que lanza un mensaje claro a los “negacionistas”. Ojeda afirma que no hay ninguna razón para rechazar la vacunación, es una actitud “completamente irracional negarse” , porque lo que está claro es “que el que se vacuna no se muere, prácticamente con toda seguridad y el que no se vacuna asume un riesgo de morir por Covid que es completamente absurdo, pero hay quien no quiere entender esto por sencillo que sea”.







Ojeda reconoce que en España la población ha decidido mayoritariamente vacunarse y que los negacionistas son minoría. Una minoría que es cierto que ha llegado a los hospitales y a las UCI aunque la mayor parte de los ingresos se producen entre personas de 40 a 60 años, que no tiene la pauta completa.





?? Vacunación #COVID?19 en #Andalucía.



?? El 71,97% de los andaluces mayores de 16 años están vacunados con al menos una dosis y el 59,91% con la pauta completa.#AndalucíaTeCuida ?? pic.twitter.com/AXDMIIQS1o — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) July 15, 2021





En cuanto a los jóvenes , el presidente del sindicato médico señala que hay cosas que se han hecho mal, como permitir ciertas “manifestaciones de ocio y tiempo libre donde no se mantienen las medidas de seguridad y que generan contagios masivos.”







Aunque entre los jóvenes también se han producido ingresos hospitalarios lo cierto es que la mayoría no sufren la infección de manera grave y no suelen llegar a la UCI. Lo que sí ha ocurrido según Ojeda es que ellos al contagiarse han puesto en peligro a las personas que aún no están vacunadas con la pauta completa y que sí son grupos de riesgo.







Por eso Rafael Ojeda es claro: controlemos entre todos los focos de contagio, pidamos a los jóvenes responsabilidad, sigamos manteniendo el ritmo de vacunación y al final en poco tiempo podremos superar la pandemia.







