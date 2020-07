El torero Enrique Ponce y su novia, la joven Ana Soria, han publicado en Instagram la primera foto juntos tras hacerse pública su relación. En la instantánea, subida en los "stories", se ve a ambos abrazados y muy sonrientes con el emoji de un corazón.

Enrique Ponce publica su primera foto con Ana Soria | INSTAGRAM

Ana Soria también ha publicado en los últimos días una foto en esta red social cuyo mensaje parece dirigido a la ex-mujer del diestro valenciano, Paloma Cuevas. "Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz." rezaba el mensaje de la joven estudiante de derecho.

La joven andaluza ha estado jugando al despiste desde que se hiciera oficial su romance con el torero. Y es que Soria ha cerrado y abierto sus perfiles de redes sociales. Sus seguidores en Instagram han subido hasta los 40K y ha optado por desactivar los comentarios de sus publicaciones.

Por su parte, la semana pasada, el propio Ponce llamaba a 'Sálvame' para confirmar que estaba de nuevo ilusionado con la joven y pedía respeto para su familia.

COMUNICADO CONJUNTO

La pasada semana, el torero y su mujer emitieron uncomunicado conjunto, debido a la gran repercusión mediática que estamos han teniendo en los últimos días, en el, indicaban que “ queremos manifestar que nos encontramos en trámites de separación de hecho. Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos y que hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio. El único fin de hacerlo público es para proteger a nuestro entorno familiar y, en especial, a nuestras dos hijas, menores de edad”.

La pareja tiene por delante una complicada negociación en términos económicos, ya que el torero posee un gran patrimonio tras tres décadas toreando. Ella, economista de profesión, ha participado en algunos de los negocios de su marido además de dedicarse al diseño de joyas.

También te puede interesar: