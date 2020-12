Pilar Rubio y Sergio Ramos desvelan en un vídeo inédito cómo es su verdadera vida en familia

Las Navidades son unas fechas muy especiales, un momento del año en el que cobra mucho más sentido pasar un rato en familia. Son unas fechas únicas para disfrutar y compartir con la familia, sobre todo cuando hay niños pequeños. Y eso es justo lo que hacen en casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

El futbolista del Real Madridy la colaboradora del programa "El Hormiguero" nos han permitido "colarnos" en el salón de su casa madrileña y hemos podido ver cómo es un día en familia de la pareja junto a sus cuatro hijos Sergio Jr, Marco Alejandro y el pequeño Máximo Adriano, que nacía el pasado verano en Madrid.

Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano.

Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg.

Gracias por estar siempre, @SergioRamos. ¡Te quiero! ❤��❤ pic.twitter.com/FLJQqyyDRa — Pilar Rubio (@PilarRubio_) July 26, 2020

UN VÍDEO INÉDITO

Sin duda, estas Navidades serán aún más especiales para la pareja, ya que cuentan con un nuevo miembro en la familia. Además, Pilar y Sergio siempre encuentran un momento para compartir junto a sus hijos. Por este motivo, el jugador ha querido compartir un día en familia y él mismo ha grabado este vídeo.

De hecho, hace unos días, Pilar Rubio montaba el primero de los dos árboles de Navidad del hogar, y entre risas reconocía que al igual que les ocurre a muchas madres, sus hijos están deseando de montar el árbol y a los pocos minutos ya se han cansado así que le toca montarlo sola.

La pareja pasa sin duda por uno de sus mejores momentos en el terreno profesional y personal, y en numerosas ocasiones han demostrado en público lo enamorados que están el uno del otro.

EL MEJOR MOMENTO

Sin ir más lejos, el pasado 12 de octubre, con motivo del día del Pilar, el futbolista del Real Madrid dedicaba unas palabras de de amor a su mujer con motivo de su santo. Ese día, Ramos estaba concentrado con la Selección Española de Fútbol, y quiso mandar un mensaje a la madre de sus hijos.

Esa jornada, Pilar se encontraba con una sorpresa. Públicamente, su marido le mostraba su amor con estas palabras: "No se trata solo de felicitar el santo, sino de felicitar vida y agradecer amor. Gracias, mi vida por ser tú, ser conmigo y ser con nuestra familia. Te quiero con locura. Happy saint day, my love! Love you to pieces!"

