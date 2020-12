El árbol tendencia de estas Navidades está en casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Todo lo que tocan Pilar Rubio y Sergio Ramosse convierte en tendencia. Y en Navidades, no iba a ser menos. Un año más, la pareja se prepara para recibir las Fiestas, y este año lo hacen con un miembro más de la familia, ya que el pasado mes de julio, Pilar daba a luz al cuarto hijo que la pareja tiene en común, Máximo Adriano.

Como es tradición, las Navidades hay que recibirlas con el árbol de Navidad y el Belén. Y en casa del jugador del Real Madrid, cumplen con la tradición y han optado por decorar el árbol de una forma muy original. La madrileña ha escogido además de las bolas tradicionales, piñones e incluso ramas verdes.

NATURALEZA VIVA

De esta forma, la naturaleza cobra vida en este árbol, que aparece coronado por una corona de estrellas. El color que predomina es el rojo, tanto es así que Pilar ha decidido adornar también su árbol de enormes dimensiones con frutos y flores rojas.

Otra de las claves del árbol es que a los pies también encontramos una cuidada decoración. Por eso, no es de extrañar que Pilar se haya mostrado encantada con el resultado final. Tanto es así que ha querido compartirlo en redes sociales: "Yo estoy in love con el árbol. Como ya he comentado en el vídeo, este árbol lo hemos decorado para que sirva de inspiración y nuevas ideas". Todo un acierto para disfrutar de las Navidades en un entorno lleno de magia.

Para la decoración, Pilar se ha puesto en manos del creativoSebastián Gallego: "Hoy ha venido @sebastiangab a casa para ayudarme con el árbol de Navidad. Tiene unas ideas geniales y, cuando vi lo bonito que había puesto su árbol con decoración alternativa, quería que nos enseñara cómo hacerlo. Así que hoy nos hemos puesto en sus manos."

A FALTA DE UNO...

En el hogar de los Ramos - Rubio no montan solo un árbol. Como Pilar ha explicado, "Dentro de unos días montaré otro con los niños como todos los años". Y comparte una vivencia que tiene como madre año tras año: "Aunque os confieso una cosa, no se si solo me pasa a mí... mis hijos empiezan a montarlo conmigo con mucha ilusión y a los diez minutos me quedo yo sola porque se aburren... todos los años igual."

Desde luego, este año volverá a ser muy especial en casa de la colaboradora del programa "El Hormiguero", ya que podrán disfrutarlo en familia, que a fin de cuentas, es lo más importante de estas fechas tan significativas, sobre todo en este año.

