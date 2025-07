Un momento clamoroso en la vida de la Iglesia ha sido la entrada en Gaza del Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, junto con el Patriarca ortodoxo Teófilo, tras el ataque del ejército israelí a la única parroquia católica de Gaza, que provocó tres muertos y numerosos heridos. “Entramos en un lugar de devastación, pero también de una humanidad maravillosa”, ha dicho el cardenal Pizzaballa en una comparecencia ante los medios. “Caminamos entre el polvo de las ruinas… nos detuvimos entre familias que han perdido la cuenta de los días de exilio, entre niños que juegan sin pestañear acostumbrados al ruido de los bombardeos… en medio de todo esto, encontramos algo más profundo que la destrucción: la dignidad del espíritu humano que se niega a ser extinguido… Conocimos a madres preparando comida para otros, enfermeras curando heridas con delicadeza y personas de todas las creencias que aún rezan al Dios que ve y nunca olvida… Cristo no está ausente de Gaza, está allí, crucificado en los heridos, sepultado bajo los escombros y sin embargo presente en cada acto de misericordia, en cada vela en la oscuridad, en cada mano tendida a los que sufren”.

Debería proclamarse este testimonio en todas nuestras parroquias y comunidades porque allí, en el lugar quizás más afligido de la tierra en este momento de la historia, vemos la novedad de una fe que vence, que brilla como una luz de esperanza. “Cuando esta guerra termine, tendremos un largo camino por delante para comenzar el proceso de curación y reconciliación entre el pueblo palestino y el pueblo israelí”, ha dicho el cardenal Pizzaballa. “Una reconciliación genuina, dolorosa y valiente. No olvidar, sino perdonar. No borrar las heridas, sino transformarlas en sabiduría. Sólo este camino puede hacer posible la paz, no sólo políticamente, sino también humanamente”. ¿Quién habla así hoy en nuestro pobre mundo?