Pablo Motos deja KO a Pilar Rubio en "El Hormiguero": "No hables, no digas nada"

Era el primer programa del año para Pilar Rubio y la colaboradora ha regresado a 'El Hormiguero', aunque no con todo el éxito que le habría gustado. Una semana más, la madrileña ha vuelto a apostar fuerte, pero esta vez la jugada no le ha salido todo lo bien que hubiera deseado.

La mujer de Sergio Ramos ha lucido esta semana un look muy atrevido con el que sin embargo no ha convencido a su jefe,Pablo Motos. El modelo combina un bañador con cárdigan XL y bufanda. ¿Pensado para el frío? ¿Para el calor? ¿Para paser por la nieve ante la gran nevada madrileña? A Pablo Motos no le ha quedado muy claro.

"EL LOOK MÁS INÚTIL DE LA HISTORIA"

Ante este modelo muy poco funcional, el presentador Pablo Motos no ha podido evitarlo. Y nada más ver a Pilar, sus primeras palabras la han dejado KO. Así de contundente ha sentenciado el presentador el modelito de Pilar: "¿Puede ser que sea el look más inútil de la historia?"

Y es que a Pablo Motos no le ha terminado de convencer la fusión entre un cárdigan y un bañador. "No hables no digas nada". Le ha dicho Pablo nada más verla.

"ES INDEFENDIBLE"

Ante la reacción de Motos, Pilar no ha tenido más remedio que reconocer lo evidente ante el público: "Es indefendible", ha dicho después de esuchar el veredicto de su jefe. Y luego le ha confesado a Pablo que estamos ante la mayor tendencia en punto y que ella misma se ha inspirado en un desfile de Dolce&Gabbana.

Ante la explicación de la colaboradora, Motos no ha quedado de todo convencido. Y ante la cara de Pilar, Pablo ha matizado en Antena 3: "No digo que no te quede bien porque todo te queda bien".

LA RESPUESTA DE PILAR RUBIO A SU JEFE

Ante Juan del Val, la colaboradora ha dejado muy clara su opinión, sin importarle que Pablo no la compartiera con ella. Y ha terminado asegurando: "En el fondo es una chulada".

Sin embargo, la cara de Pablo Motos no parecía decir lo mismo. Esperaremos al siguiente look de Pilar Rubio. Seguro que para la próxima nos sorprende.

