Impactantes imágenes de Pilar Rubio, como nunca antes la habíamos visto

Pilar Rubio vuelve a sorprendernos. Si creíamos que ya lo sabíamos todo de la colaboradora del programa "El Hormiguero", estábamos equivocados. La mujer de Sergio Ramos ha vuelto a generar una expectación máxima al descubrirse una imagen sobre la modelo inédita.

Se trata de una fotografía que había permanecido guardada hasta el momento y que nunca había salido a la luz hasta ahora. Una fotografía con la que la modelo ha vuelto a sorprendernos a todos.

MÁS PILAR QUE NUNCA

Los seguidores de la modelo madrileña, están acostumbrados a disfrutar de los momentos que comparte en redes sociales; ya sea practicando kickboxing, haciendo cualquier otro tipo de deporte, con sus hijos, o preparando uno de esos deliciosos y saludables platos.

Incluso hemos vivido declaraciones de amor en toda regla como la que su marido, el jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, le hacía con motivo del día del Pilar este año. Unas palabras que dejaban a todos de piedra por su sinceridad y con las que Sergio demostraba una vez lo enamorado que está de su esposa: "No se trata solo de felicitar el santo, sino de felicitar vida y agradecer amor. Gracias, mi vida por ser tú, ser conmigo y ser con nuestra familia. Te quiero con locura. Happy saint day, my love! Love you to pieces!"

NUNCA DIGAS NUNCA

Sin embargo,Pilar Rubio nunca había compartido esta fotografía. La imagen sorprende porque en ella vemos a una Pilar Rubio mucho más joven y por tanto desconocida para la gran mayoría hasta ahora. La foto, de su album más personal, va acompañada del siguiente texto: "Encontré esto en IG y me hizo reflexionar sobre el destino y hacia dónde queremos ir... NUNCA DIGAS NUNCA... "

En esta imagen, Pilar no se había convertido aún en el icono de moda que es hoy en día, y seguro que por su mente no pasaba que su boda se convertiría por ejemplo en el gran acontecimiento del año. Pilar y Sergio contraían matrimonio el 15 de junio de 2019 ante 400 invitados. La boda se celebraba en la catedral de Sevilla después de siete años de noviazgo y fue el chef malagueño Dani Garcíaquien puso una de las guindas de esta celebración.

Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano.

Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg.

Gracias por estar siempre, @SergioRamos. ¡Te quiero! ❤��❤ pic.twitter.com/FLJQqyyDRa — Pilar Rubio (@PilarRubio_) July 26, 2020

El día en que fue tomada esta foto, la madrileña seguramente no podía ni imaginar que se convertiría en una madraza de unos niños preciosos, su último hijo, Máximo Adriano nacía el pasado 26 de julio en Madrid.

También te podría interesar:

La imagen más guerrera y sexy de Pilar Rubio y su mensaje a Sergio Ramos

Descubrimos al misterioso compañero de entrenamiento de Pilar Rubio

Descubre la saludable receta de pasta que ha incluido Pilar Rubio en su dieta y no conocías