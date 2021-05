Miguel Ríos desvela en 'El Hormiguero' la singular petición que le hizo su madre: "Qué está pasando"

El artista granadino Miguel Ríos ha sido el invitado estrella de la noche de este jueves en 'El Hormiguero'. A punto de cumplir los 77 años y con toda una vida y trayectoria en los escenarios, el cantante ha presentado su nueva gira ‘Un largo tiempo’, su nuevo disco con el mismo nombre que sale este viernes 7 de mayo y ha repasado también alguno de los mejores momentos de su carrera junto a Pablo Motos.

“CONTRADICIENDO A MI MADRE…”

Pablo Motos preguntaba al artista por su edad, ya que en junio se iba de gira, algo que Ríos quiso destacar: “Contradiciendo la petición de mi madre sí, me dijo, hijo, no te hagas viejo en un escenario”.

Tras ello, el cantante aclaró la anécdota: “En uno de los viajes a Granada estaba Antonio Machín y le dije, mamá te voy a llevar a ver a Don Antonio Machín, Antonio ya era muy mayor pero tenía una relación de compañerismo y solidaridad con los jóvenes y fuimos a verlo al camerino y mi madre me dijo que no me hiciera viejo”.

Entre otras cosas, Pablo Motos preguntó a su invitado por el famoso lema ‘Sexo, drogas y Rock & Roll’ y si en su caso lo había disfrutado, Ríos no se cortó y aclaró: “Sin mentirte mucho, yo diría que sí, el sexo era algo mutuo y sobre las drogas he tenido muchísimo respeto a mi cuerpo”.

CONSEJO A LAS NUEVAS GENERACIONES

A las preguntas de Trancas y Barrancas sobre si los jóvenes rockeros que están empezando deberían tocar en todo lo que salga, incluso encima de un tractor, el artista aclaró que “incluso pagando, los oropeles vienen un poco más tarde, a veces no llegan, y como está esto, como no seas reguetonero…”.

Asimismo, como consejo aclaró que no es una buena idea que la pareja del artista sea su mánager: “Yo creo que eso es lo peor que puede pasar” dijo. “Ya no sé que está pasando, parece que hablo del pleistoceno, cuando tenías mánager mujer te perdías lo mejor del Rock & Roll que era ligar”.

Para su nueva gira, Miguel Ríos destacó alguno de los aspectos y curiosidades que tendrá: “Empezaremos haciendo una versión de Bye Bye Ríos explicando por qué lo dejé y por qué vuelvo”.

HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

En 2014, Miguel Ríos recibió la mayor distinción andaluza por su extensa trayectoria. También es Medalla de Honor de la Ciudad de Granada y ha sido investido Doctor honoris causa por la Universidad de Granada como reconocimiento "a su dilatada carrera y extraordinaria aportación a la música universal en relación a las músicas populares y urbanas, y más concreto al Rock".

