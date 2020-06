Lo que no sabías de Miguel Ríos

La ciudad de la Alhambra lo vio nacer. Miguel Ríos nació en el barrio granadino de Cartuja. Fue el menor de los siete hijos. Su familia provenía del municipio granadino de Chauchina. Nada más acabar sus estudios en los Salesianos, se puso a trabajar en su ciudad natal, que ha llevado por todo el mundo. De hecho, Granada ha sido la protagonista del tema Vuelvo a Granada, un homenaje a su ciudad natal compuesto por el rey del rock español.

Todo empezó con un concurso . En los años 60, Miguel y un grupo de amigos se presentan al concurso Cenicienta 60 de Radio Granada. El tema que interpretaron fue «You Are My Destiny», de Paul Anka. Su talento no pasó desapercibido para los jueces y fueron los ganadores. Tenía 16 años cuando se fue a Madrid a buscar su sueño.

76 AÑOS DE ROCK

Su primer sueldo. No fue como cantante. Tenía quince años cuando empezó a trabajar en un bar. Más tarde, entró a trabajar como empleado en la sección de discos de unos grandes almacenes. Aquí fue donde tuvo su primer contacto con el rock and roll, que luego se convertiría en su vida.

Compuso El Himno de la Alegría con solo 24 años. Lo grabó en 1969. Se trata del mayor éxito de toda su carrera y es una adaptación del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Se vendieron siete millones de copias en todo el mundo y fue número 1 en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Hasta en Japón ha sonado esta letra tan reconocida .

Miguel Ríos. Y punto . En 1964 firma por primera vez sus trabajos como Mike Ríos. En el primero de ellos, acompañado por el grupo Los Sonor, se incluye «Oh, mi señor» («O mio signore» de Mogol, Vianello y Mapel). Para la grabación del tercer trabajo de ese año recupera por fin su nombre auténtico. En este disco se incluye el tema «Serenata bajo el sol», escrito por Waldo de los Ríos y para el que vuelven a acompañarle Los Relámpagos.

3.000 PESETAS POR SU PRIMER DISCO

Miguel y el Cine. El granadino hizo sus pinitos en el cine, aunque su gran pasión era la música, donde ha trabajado durante toda su carrera. Su primer trabajo en la gran pantalla fue la película "Dos chicas locas, locas" junto a Pili y Mili. Su otro proyecto como actor fue "Hamelin", donde trabajó junto al argentino Miguel Ligero.

El más vendido. El álbum más vendido de toda su carrera ha sido "Rock and Ríos", un doble directo editado en 1982. Lo supimos gracias al libro ‘Cosas que siempre quise contarte’, una autobiografía en la que repasa su vida y sus 50 años sobre los escenarios con cientos de anécdotas.

Por su primer disco, cobró 3.000 pesetas. Fue en 1962. Miguel tenía entonces 17 años y la casa Phillips le pagó esta cantidad por sus primeras cuatro canciones. Como él mismo contaba en su libro de memorias, “antes no había royalties, cobrabas eso y punto”. Trabajó con la discográfica hasta 1966.

EL REY DEL TWIST.... Y DEL ROCK

Su primer apodo. En el inicio de su carrera, Miguel Ríos fue bautizado como Mike Ríos, el Rey del Twist. El nombre dio título a su primera grabación. En los años 60 los españoles lo conocían con este nombre artístico. En su primer trabajo podemos escuchar «El twist», versión en español del original de Hank Ballard «Twist de Saint-Tropez».

Hijo Predilecto de Andalucía. En 2014, Miguel Ríos recibe la mayor distinción andaluza por su extensa trayectoria. También es Medalla de Honor de la Ciudad de Granada y ha sido investido Doctor honoris causa por la Universidad de Granada como reconocimiento "a su dilatada carrera y extraordinaria aportación a la música universal en relación a las músicas populares y urbanas, y más concreto al Rock" .

