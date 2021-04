Las palabras de Fabiola que desvelan su verdadero estado de ánimo tras el divorcio de Bertin

Fabiola Martínez y Bertín Osbornetratan de superar estos duros momentos tras su separación. Hace unos días saltaba a la luz que la venezolana y el presentador aún no habían firmado los papeles del divorcio.

Tras conocer la noticia, muchos medios pensaron en una posible reconciliación de la pareja. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.









El verdadero motivo por el que aún no han firmado los papeles del divorcio lo dejaba muy claro la propia Fabiola en una entrevista con la revista "Hola". La ex pareja de Bertín aseguraba entonces: “No hemos firmado el divorcio porque él quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantengan”.

LA SUPERACIÓN PERSONAL DE FABIOLA



La venezolana emprendía una nueva vida tras su separación de Bertín. Y aunque ella misma reconoció en un principio que era consciente de que se proximaban momentos difíciles, la modelo intenta día a día superar la separación del padre de sus dos hijos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









De hecho, Fabiola se ha matriculado en un máster de doble titulación de Administración y Dirección de Empresas, que combinará con una especialización en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüistica. Mientras, el presentador de "Mi casa es la tuya" se ha volcado en su trabajo.

SU DECLARACIÓN MÁS SINCERA

Ahora, Fabiola vuelve a sorprendernos a todos. Lo ha hecho con una frase que pone de manifiesto el verdadero estado de ánimo de la venezolana.









Fabiola ha dibujado estas palabras en el espejo de su baño.Y lo ha hecho con un lápiz rosa fuscia: "¡Cada día estoy mejor, mejor, mejor!"

MOMENTO DE APRENDIZAJE

Sin duda, la ex pareja de Bertín Osborne sabe que desear estar bien es el primer paso para conseguirlo. En su cuenta personal de Instagram, hace referencia a la importancia de respetarnos a nosotros mismo ante situaciones difíciles, y lo hace con estas palabras:

Y es que Fabiola es muy consciente de que está atravesando un momento de aprendizaje y crecimiento personal: "Si prestaramos atención a nuestro discurso más introspectivo, podríamos darnos cuenta del tiempo que empleamos en programar nuestro cerebro; unas veces a favor y otras en contra... sí en contra... por eso es tan importante escucharnos y aprender a ser amables y cariñosos con nosotros mismos."

También te podría interesar:

Bertín Osborne se enfada tras ser preguntado por su separación con Fabiola: "No seáis pesados"

Fabiola lanza este claro mensaje tras su separación de Bertín Osborne: "He dado media vuelta"

La técnica de autoayuda de Fabiola para superar su separación con Bertín Osborne