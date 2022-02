Jesús Aguirre: “Los que se esconden tras las pancartas son los causantes del deterioro sanitario hasta 2019"

Más de 75.000 personas se han movilizado este sábado en todas las capitales andaluzas con motivo de las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO en defensa de la sanidad pública, "el bien más preciado que tenemos". Según fuentes sindicales, han participado un total de 25.000 manifestantes en Sevilla, 20.000 en Málaga, 10.000 en Cádiz, otros 10.000 en Granada, 4.000 en Córdoba, 3.500 en Huelva, otros 3.500 en Jaén y 2.500 en Almería.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha criticado estas movilizaciones de este sábado "bajo el lema de que la atención primaria no funciona", pero que, en opinión de Aguirre, "la hace Juan Espadas (PSOE)" porque "son movilizaciones que no son sociales, son políticas", y ha avisado que "aquellos que se esconden detrás de la pancarta son los causantes del deterioro del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) hasta 2019". Así pues, "aquellos que son los causantes es muy difícil que sea la solución", ha subrayado Aguirre.

IMPLICACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Oficialmente, la movilización está convocada por los sindicatos CCOO y UGT, punto en el que consejero ha destacado que no la secundan ni CSIF ni el Sindicato Médico Andaluz. Respecto a los partidos políticos, la apoyan PSOE, Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos.

En este sentido, "nosotros no estamos en campaña electoral, estamos en gestión", ha subrayado el Aguirre. "Nos quedan muchos meses de gestión hasta las elecciones. No vamos a entrar ni mucho menos si ellos quieren organizar un sábado con excursiones y autocares y todo eso bajo el lema de que la atención primaria no funciona", ha añadido

DEFENSA DE LA GESTIÓN

El consejero ha retado a "aquellos que dicen que Salud Responde no responde" a que llamen para comprobar que el tiempo de respuesta son "unos pocos segundos", y ha insistido en que esta movilización es "política" porque las cifras de gestión del gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta desde 2019 "son muy tozudas".

"Cualquier cifra que compare la situación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) en 2019 a como está ahora mismo en 2022 saldrá una cifra muy positiva de cómo hemos ido evolucionando en cualquier parámetro que ustedes quieran", ha afirmado.

EL PSOE RESPONSABILIZA A LA DERECHA

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha manifestado que el deterioro en el Sistema Sanitario Público de Andalucía en los últimos años "no es sólo culpa de la pandemia" y "la responsabilidad es del gobierno de la derecha que no cree en la sanidad pública".

Así se ha pronunciado Espadas en declaraciones a la prensa en Sevilla, donde ha participado en la movilización convocada por CCOO y UGT en todas las capitales de provincias para defender la sanidad pública, un acto donde ha recordado que los sanitarios, tras los aplausos recibidos en la primavera de 2020 durante el primer estado de alarma por el Covid, "decían que no los olvidáramos" y considera que eso están haciendo hoy.

"Estamos reivindicando los derechos de los trabajadores sanitarios que están viendo cómo el sistema se está cayendo, la atención primaria está colapsada y esto no solo es un problema culpa de la pandemia, es un problema de un gobierno de la derecha que no cree en la sanidad pública" y "lo que está haciendo es apostar por una mediocre", de forma que "al final la gente se tiene que buscar la vida" y "pagarse una sanidad privada".

El líder socialista ha subrayado que la sanidad es "la joya de la corona, el primer pilar del estado del bienestar", y por eso el PSOE respalda esta convocatoria, porque creen que es "una causa justa" y mandarle "un mensaje claro" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

"Queremos una sanidad pública que invierta en profesionales y invierta para que se acorten los plazos y los ciudadanos puedan ser atendidos como merecen", ha insistido Espadas, que ha cifrado en 48 horas el tiempo límite que haya que esperar para tener cita con el médico de familia.