La guerra de sueldos entre Pedrerol y Cristina Pardo: “A ti te pagan más que a mí”

La portada del diario ‘El Mundo’ que destapaba el sueldo del jugador del Barcelona Leo Messi ha sido la protagonista de muchos debates en televisión durante el fin de semana. También lo ha sido en el programa de Cristina Pardo ‘Liarla Pardo’ en La Sexta.

A él acudía por videollamada este domingo el periodista deportivo Josep Pedrerol para aclarar las altas cifras del contrato del argentino. Una conversación que animó la presentadora desde el principio de la conexión: “Pedrerol es una de las personas que más sabe de futbol aquí en la Sexta con permiso de Antonio García Ferreras”, un comentario burlón al que respondió el catalán: “Yo soy el que menos sé de fútbol y aquí estoy”.

Durante la charla la famosa periodista de Atresmedia no dudó en atizar al astro argentino tras la entrevista con Jordi Évole, en la que el jugador afirmaba que el Fútbol Club Barcelona estaba mal de dinero: “Yo debo decirte Josep que se me haría muy raro hablar mi propia empresa cobrando ese dinero y claro, te lo llevas todo tú”, en referencia al jugador.

“A TI TE PAGAN MÁS QUE A MÍ”

Las cifras astronómicas del contrato del futbolista argentino fueron el centro de la conversación durante varios minutos. Algo que también aprovechó Cristina Pardo para despedirse de Josep Pedrerol haciendo referencia a los 380.000 euros brutos diarios que cobra el delantero: “Mucha suerte y a ver si nos pega algo y algún día tenemos las suficientes cualidades para ganar 380.000 euros por jornada”. Con ironía y burla Pedrerol rebatió el comentario: “Bueno, a ti te pagan más que a mí, me consta, enhorabuena por ello”. Un guante que recogió Cristina: “Josep te voy a decir una cosa no solo no es verdad sino que este plató como bien sabes es tuyo, me lo montan un rato el domingo y luego ponen el plató de El Chiringuito”. La conversación provocó las carcajadas de los colaboradores: “¿Puedes darnos datos Josep? le preguntaban fuera de cámara.

