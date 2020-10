El momentazo de Bertín Osborne en directo que te recordará a 'Lluvia de estrellas'

En un programa muy dinámico y con presencia de público, Bertín Osborne siempre suele dar mucho que hablar en los distintos juegos que organizan sus colaboradores o en las propias entrevistas que le realiza al invitado especial. Hablamos del programa 'El show de Bertín' que emite Canal Sur Televisión y que tiene como último invitado a Cayetano Martínez de Irujo, aunque el momentazo del programa lo protagoniza Bertín cuando coge el micrófono y se pone a cantar en directo.

Bertín Osborne interpreta durante su programa la famosa canción de Frank Sinatra'Fly me to the moon'. Era el broche de oro al programa de esta semana y su actuación sobre el escenario no deja desapercibido a nadie. Desde luego que también ha hecho recordar al Bertín Osborne que protagonizaba uno de los programas más conocidos de este país, 'Lluvia de estrellas'.

HACE 25 AÑOS SE ESTRENÓ LLUVIA DE ESTRELLAS

Uno de los programas más populares de la segunda mitad de la década de los 90 es sin duda alguna 'Lluvia de estrellas'. Era el año 1995 -hace ya 25 años- cuando Antena 3 lanzaba este 'talent show' presentado por Bertín Osborne en el que los concursantes imitaban en la voz y en el estilo a artistas musicales sobre el escenario.

Bertín Osborne, durante un programa de 'Lluvia de estrellas'. Atresplayer

El programa musical producido por Gestmusic fue seguido por una media de 3.400.000 espectadores en su primera temporada, una auténtica barbaridad que llegaba al 27,4% de share. Pero es que, al año siguiente, 'Lluvia de Estrellas' llegó hasta los 5.160.000 espectadores de media con un apabullante 35,6% de share

Muchos de los cantantes que están o han estado en primera línea del mundo musical pasaron por este programa. Es el caso, por ejemplo, del turolense David Civera, que imitó a Enrique Iglesias cuando no tenía ni la mayoría de edad.

