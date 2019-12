Vicky Martín Berrocal celebra la Navidad con Cosentino

La multinacional almeriense Cosentino ha celebrado su habitual cóctel navideño con periodistas y medios de comunicación en su espacio expositivo, Cosentino City Madrid, ubicado en pleno centro de la capital.

La compañía ha contado para tal ocasión con una invitada especial, la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal, quien no ha dudado en colocarse el delantal y cocinar junto al popular chef Javier Peña.

Juntos han preparado en directo tres "aperitivos para tu mesa de Navidad", bombón de jamón con tomate, tosta de arroz y gambas, y esfera de foie y frutos rojos.

Y todo ello ante la atenta mirada de 40 periodistas especializados en arquitectura, diseño, decoración, cocina, baño, hostelería, restauración, construcción, innovación, sostenibilidad y estilo de vida, que no han querido perder la ocasión de brindar, un año más, junto a Cosentino en la víspera de las fiestas navideñas.

Antes de ponerse a cocinar, Vicky Martín Berrocal, quien recientemente ha participado en un popular programa de cocina, ha manifestado que "es una satisfacción recibir en tu casa a seres queridos y amigos, y ofrecerles la comida que has preparado tú mismo".

"Los grandes momentos ocurren alrededor de una mesa y formar parte de eso, habiendo preparado y elaborado la comida, es algo muy especial", ha trasladado.

Asimismo, ha confesado que para esta Navidad tiene pensado elaborar para los suyos "algunas de las recetas que ha aprendido hoy, como el bombón de jamón o la bola de foie con frutos secos, además de otras alternativas un poco más elaboradas".

La diseñadora se ha mostrado encantada de cocinar, en este coctel navideño, sobre una encimera de Silestone.

Recientemente Vicky Martín Berrocal ha utilizado las superficies de Cosentino para diferentes aplicaciones de su casa familiar toledana, en concreto ha confiado en la superficie Dekton, color Zenith, para suelos y paredes, y también en la gama de Silestone Blanco Zeus para platos de ducha y lavabos.

"Siempre me han gustado los materiales de Cosentino y ahora están por muchas partes de mi casa familiar. Me apetecía cambiar y he apostado por las superficies de Cosentino porque me apasionan, a mí y a todo el mundo", ha señalado.

Por su parte el chef vallisoletano, Javier Peña, repite cocinar en directo desde la cocina de Cosentino City Madrid, elaborada en el reciente y espectacular color Eternal Noir de Silestone.

Asimismo, para su restaurante Sibaritas Klub de Valladolid, Peña apostó recientemente por la funcionalidad y belleza de la superficie ultracompacta Dekton.

"Hoy hemos preparado recetas muy fáciles y navideñas para que los asistentes las hagan en estas fechas, y ha sido un placer cocinar codo con codo con Vicky Martín Berrocal. Para mí es un orgullo estar una vez más con Cosentino porque me gusta este espacio de Cosentino City Madrid y me gustan sus productos", ha asegurado.