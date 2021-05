Fabiola Martínez, la ex mujer de Bertín Osborne, muestra su faceta más solitaria: "En las mejores condiciones"

Desde queBertín Osborne y Fabiola Martínez rompieron su matrimonio, la modelo tuvo claro que iba a trabajar para ir superando poco a poco el que ella misma calificó ante la prensa como "un duro momento en el que habrá días difíciles", como en cualquier pareja que atraviesa una ruptura.

Y así ha sido. Fabiola se levanta cada mañana con ganas de superar una situación que como puede ocurrir a cualquier pareja, no resulta fácil de superar. Tanto es así que su filosofía de vida pasa por "vivir, arriesgar y aprender de tus sueños", como ella misma ha publicado en sus redes sociales. Desde luego, todo un ejemplo a seguir.

Sin embargo, Fabiola Martínez, que ha vuelto a recuperar su apellido de soltera, tiene la clave, y así lo ha hecho saber a sus seguidores: "Cuando tenemos muy claro el objetivo de por qué ayudar y cómo hacerlo, estaremos en las mejores condiciones para atender a las necesidades del otro sin descuidarnos a nosotros mismos."

EL MOTIVO POR EL QUE FABIOLA NO IRÁ A LA BODA DE LA HIJA DE BERTÍN

Fabiola ha estado dos décadas compartiendo su vida con Bertín Osborne, y cuando anunciaron su separación, las hijas del presentador dijeron que Fabiola era una más de la familia, y así seguiría siendo.

Por este motivo, sorprendió mucho que la venezolana no acuda a la boda de la mejor de las hijas de Bertín, Claudia Osborne. Aún así, Fabiola ha felicitado a Claudia con estas emotivas palabras: “Estoy encantada de que se case, no tengo mucha información porque se acaba de anunciar pero feliz, la familia crece”.

Fabiola aprovechaba el anuncio de la boda de la hija de Bertín para dedicar unas palabras a la futura novia: “Claudia es una niña que es maravillosa, las tres son maravillosas, pero con Claudia siempre me he sentido yo más identificada por la personalidad que tiene, me encanta.

Cuidar lo que comemos y cómo tomanos estos alimentos favorece la salud. https://t.co/sp6cJP6KAD — Fabiola Martínez Benavides (@FabiolaMB_) March 15, 2021

Cuando los periodistas le preguntaron si asistiría a la boda, Fabiola no dudó ni un segundo en responder: “Bueno, me encantaría pero creo que hay cosas que todavía no son fáciles, en el fondo son cosas que pueden confundir, todavía hace falta que pase un poquito más de tiempo”.

