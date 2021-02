Eva González y Cayetano Rivera presumen así de su hijo: "Promete"

El hijo de Eva González y Cayetano Rivera sigue regalándole momentos a sus padres. Son esos momentos los que consiguen que una familia vaya creando sus propios recuerdos. Y eso Eva y Cayetano lo saben, por eso el diestro ha querido compartir un video de su hijo en las redes sociales.

En las imágenes, vemos al pequeño Cayetano muy decidido, dándole de comer a las gallinas. A pesar de ser aún muy pequeño, se muestra muy decidido y sin miedo alguno ante los animales. Su padre, Cayetano Rivera, ha querido inmortalizar este momento y ha escrito: "Promete como joven pastorcillo".

UN DÍA DE CAMPO EN FAMILIA

Ante estas palabras de orgullo, su esposa no ha tardado en responder. Y como una imagen vale más que mil palabras, la presentadora del programa "La Voz" ha respondido con tres corazones rojos.Además, la que fuera Miss España también ha disfrutado mucho de este día en familia. Por eso, Eva ha copartido también una fotografía de su hijo en el campo, acompañado con el siguiente mensaje: "Hoy ha sido un día de gallinas, campo y primos..."

Atrás quedaron aquellos meses en los que ambos no se profesaban ningún mensaje públicamente. De hecho, cuando Eva cumplía 40 años, publicaba unas palabras que muchos entendían como una declaración de intenciones tras la grave crisis que atravesaba con su marido.

A muchos sorprendía entonces que entre los cientos de mensaje de felicitación, no hubiera ni rastro del diestro. Aunque es cierto que este mensaje de la modelo sevillana se entendió entonces como un punto de inflexión para la pareja.

"UN PUNTO DE INFLEXIÓN"

Eva publicaba entonces estas palabras llenas de coraje, valentía y amor: "Llego a los 40 años siendo dueña de mis pasos. Luchando por aquello que me hace feliz.Protegiendo lo que de verdad importa. Disfrutando de la sonrisa de mi hijo.Llego a los 40 amando libre y sin miedo".

La pareja se ha mantenido ajena a los rumores de crisis y a las continuas declaraciones de Karelys Rodríguez, que ha llegado incluso a asegurar que el torero habría mantenido una relación con ella y con la modelo de forma paralela. Incluso el día de su cumpleaños dejaba entrever que el diestro la había felicitado.

Mientras, Eva y Cayetano no solo no hacen caso de los continuos ataques de Karelys Rodríguez, si no que viven sus vidas ajenos a cualquier polémica y disfrutan compartiendo su vida juntos en las redes sociales. Con esta actitud, la pareja desmiente sin decir palabra las inoportunas y constantes declaraciones de la joven con la que el torero fue fotografiado en actitud cómplice por las calles de Londres en noviembre de 2019.

