Estas son las mejores mascarillas que pueden usar los niños contra el coronavirus

Desde que el uso de la mascarilla se hizo obligatorio, es habitual ver a los más pequeños de la casa con diferentes tipos de mascarilla, en muchos casos con dibujos de sus cómics favoritos o de su equipo de fútbol. Más allá del diseño, queremos saber cuáles son las mascarillas más seguras para nuestros hijos.

Entonces, ¿Cuál es la más recomendable para ellos? La Asociación Española de Pediatría reconoce que es complicado que los menores de cinco años le den un buen uso, aún así recomiendan utilizarla para que se conciencien de la importante de utiizarla.

Una advertencia por parte de los experto; recomiendan a los padres que no se la pongan a los menores de dos años para evitar asfixias. Por tanto,a los bebés no les pondremos mascarilla aunque estemos con ellos en un espacio cerrado y no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros. Los pediatras recomiendan su uso para los menores que tengan entre tres y cinco años, y recuerdan que es obligatorio para los niños que hayan cumplido los seis años.

Las #mascarillas son obligatorias en niños y niñas a partir de los 6 años y recomendables entre los 3 y los 6.



��Existen 3 tallas, acordes al rango de edad, entre 3 y 12 años

��Su colocación, uso y retirada debe ser supervisada por un adulto



➕ Infohttps://t.co/FqKRmchAobpic.twitter.com/gggE2Pstsz — Salud Pública (@SaludPublicaEs) July 20, 2020

LAS MASCARILLAS RECOMENDADAS PARA LOS NIÑOS

Hay diferentes tipos de mascarillas en el mercado; de tela, quirúrgica, FFP2 o FFP3. Entonces, ¿Cuál es la más recomendable para los pequeños? Al igual que para los mayores la recomendación es la FFP2, los niños que no estén contagiados pueden usar las lavables de tela, son más cómodas para ellos y no es necesario recurrir a otro tipo de mascarilla.

Pues parece que alguien si escucha a los profesionales. Debería ser obligatoria en transporte público, en trabajos en los que se coincida en la misma habitación con varias personas varias horas... Algunos escuchan...#Unaestrategiaintegral2pic.twitter.com/6aFmtxzJJ3 — Cesar Carballo (@ccarballo50) January 21, 2021

Si los menores presentan síntomas relacionados con el coronavirus, como fiebre, tos o estornudos, debemos elegir para ellos una mascarilla más profesional, tipo FFP2. Y no debemos olvidar que en este caso, no es suficiente con el uso de la mascarilla. Debemos quedarnos en casa con ellos y guardar la cuarentena hasta que las pruebas aseguren que no está contagiado.

CÓMO DEBEN UTILIZARLAS

No solo es importante elegir bien su mascarilla, también debemos explicarles a ellos cómo deben colocarla. Es recomendable hacer pruebas con ellos para que aprendan a ponérselas de manera adecuada. Deben tener en cuenta que no resulta saludable estar tocándolas continuamente, y que una vez que se las coloquen, no deben manosearlas.

Otro consejo, cuando vayamos a comprar una mascarilla para nuestros hijos, debemos tener en cuenta la talla. Solo a partir de los doce años pueden utilizar las mascarillas de adultos. Y debemos tener en cuenta la importancia de comprar siempre mascarillass homologadas, mascarillas con certificación UNE 0065 o UNE 0064. Debemos huir de las que venden en tiendas de ropa, bazares o supermercados que no sean homologadas. En este caso, no importa el diseño, solo importa la seguridad.

